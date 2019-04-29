5 علامات تحذيرية يجب عدم تجاهلها في منطقة الإبطين

الإبطين هي منطقة من الجسم عادة ما تأخذ رعاية خاصة، بسبب وجود عدد من الغدد العرقية، فإنها تطلق السوائل التي يمكن أن تسبب الروائح الكريهة.

ولأننا تعلمنا الاهتمام بإعطائها مظهر جمالي، يتم عادة تنظيفها من الشعر غير المرغوب فيه بشكل روتيني، ومع ذلك، قد تتفاجئ لمعرفة أن هذه المنطقة يمكن ترسل علامات تحذيرية عن صحتك، وخصوصًا عندما تواجه اختلالات هرمونية أو ظروف تضر بالصحة اللمفاوية.

وعلى الرغم من تجاهلها في بعض الأحيان، إلا أن العديد من المشاكل التي تقدمها تشير إلى أن شيئاً ما ليس صحيحًا في جسمنا، وفي هذا المقال نقوم لكم5 علامات تحذيرية يجب عدم تجاهلها:

1. رائحة الجسم سيئة:

رائحة الإبط السيئة شائعة لدى معظم الناس، ونحن جميعًا قد شهدنا ذلك من قبل، إن تراكم العرق على سطح الجلد يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا، مما يسبب رائحة حمض قوية، ولكن يمكن معالجة ذلك بسهولة عن طريق الاغتسال وطبعا عند استخدام مزيل العرق ومضادات التعرق كل يوم.

ومع ذلك، عندما تكون الرائحة نفاذة وقوية جدا ومستمرة، قد يحاول جسمك تنبيهك إلى وجود مشكلة في الغدة الدرقية أو التغيرات الهرمونية.

إذا كانت الرائحة تشبه الفاكهة المتعفنة أو طلاء الأظافر، فقد تكون ذات صلة بمشكلة تعرف باسم الحماض الكيتوني، حيث تقل قدرة الجسم على معالجة السكريات.

وهذا يعني أن الروائح الكريهة المستمرة على الرغم من وجود عادات صحية جيدة يمكن أن تكون علامة على مرض السكري أو مرض السكري.

2. الحكة:

الإحساس بالحكة في منطقة الإبط يمكن أن يكون شائعًا عندما يبدأ شعر الجسم في الظهور بعد الحلاقة، وعادة ما تظهر علامات مزعجة على الجلد بسبب حروق الحلاقة أو كرد فعل على المواد الكيميائية في بعض الكريمات ومزيل الروائح.

ومع ذلك، الحكة المستمرة، التي يرافقه بقع حمراء وخلايا ميتة، يمكن ان تشير إلى نمو فطري في هذه المنطقة من الجلد، وفي الحالة الأخيرة، من الضروري استشارة طبيبك. واستخدام العلاج أنتيميكوتيك.

3. الألم:

الألم في منطقة الإبطين يمكن أن يأتي من أوجاع العضلات الناجمة عن الضغط الجسدي على الجزء العلوي من الجسم، وهي حالة شائعة بين أولئك الذين يرفعون الأشياء الثقيلة جدا أو يمارسون رفع الأوزان.

وهذا النوع من الألم متقطع وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه مع القليل من الراحة، وإذا أصبح مشكلة مستمرة وزاد الألم، فمن الأفضل أن تتشاور مع طبيبك.

في بعض الحالات، قد يكون الألم علامة على تورم الغدد الليمفاوية في المنطقة.

4. الطفح الجلدي:

البيئة الدافئة الرطبة التي تتميز بها هذه المنطقة من الجسم تزيد من خطر الإصابة بعدوى الخميرة، هذا المزيج يعزز نمو الفطريات التي يمكن أن تسبب الطفح الجلدي جنبا إلى جنب مع أعراض أخرى بما في ذلك الحكة والاحمرار والطفح الجلدي الصغير.

هذه التفاعلات يمكن أن تكون أيضا نتيجة للحساسية، الحرارة الزائدة، والغضب.

5. الكتل والالتهاب:

تظهر العيوب الصغيرة في الإبطين، على غرار حب الشباب عند انسداد المسام، وعدم قدرة الشعر على النمو، قد تكون هذه مؤلمة جدًا، وإذا لم تعالج بشكل صحيح، من المحتمل أن تصاب بالعدوى.

وبدلاً من استخراجها بالملاقط، من المستحسن تقشير الجلد حتى يتمكن الشعر من الخروج، من ناحية أخرى، فإن تشكل الكتل أو انتفاخ الحجم الملحوظ هو علامة على التهاب الغدد الليمفاوية.

في هذه المنطقة من الجسم، الغدد الليمفاوية تكون وفيرة وقد لا تكون ملحوظة عندما تكون بصحة جيدة. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تنبهك إلى وجود مشاكل صحية عندما تصبح ملتهبة.

تشير هذه الأعراض إلى أن جسمك يحاول محاربة المرض أو العدوى، وإذا لم يكن تحت السيطرة، يتم تحذيرك من مشكلة أكثر خطورة.

وجود واستمرار الكتلة أو الانتفاخ لعدة أيام أو أسابيع يمكن أن يكون مؤشرا على وجود التهابات أو حتى سرطان، وأخيرًا تأكد من مراقبة المنطقة والتشاور مع طبيبك.

المزيد من صحة وجمال:

وصفة سحرية لتفتيح منطقة الإبطين

كيف تتخلص من رائحة الإبطين؟

خلطة بسيطة لتبيض الإبط‎ قبل الحمام

ما هي أفضل طريق للتخلص من شعر الإبط؟