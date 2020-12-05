5 عناصر غذائية يمكن أن تساعد في زيادة عدد خلايا الدم الحمراء

هل تشعر غالبًا بالتعب الشديد حتى بعد نوم هادئ في الليل؟ أو هل تعاني فجأة من شعور بالدوخة في منتصف النهار؟ إذا كنت تعاني من هذه الحالات في كثير من الأحيان ، فقد تكون علامة على حالة طبية خطيرة تعرف باسم فقر الدم ، والتي تعني بشكل عام أن عدد خلايا الدم الحمراء (RBC) لديك منخفض.

RBC هي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى جزء مختلف من الجسم وعندما يكون عددها منخفضًا، يجب أن يعمل جسمك بجهد أكبر لتوصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. قد يعرضك ذلك لخطر الإصابة بمضاعفات مثل الاكتئاب والولادة المبكرة وخطر الإصابة بالعدوى وغيرها. للتغلب على هذه المشكلة بشكل طبيعي ، قم بتضمين العناصر الغذائية التي تساعد في إنتاج كرات الدم الحمراء. فيما يلي 5 عناصر غذائية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي.



الأطعمة الغنية بالحديد

يعد نقص الحديد سببًا شائعًا لفقر الدم وللتغلب على ذلك يجب تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد. تساعد هذه المغذيات على زيادة إنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ، والذي بدوره يزيد من عدد كرات الدم الحمراء. اللحوم الحمراء والبقوليات والبيض والفاصوليا والفواكه المجففة هي بعض المصادر الشائعة للحديد.

حمض الفوليك

حمض الفوليك هو نوع من فيتامين ب ، وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء في نخاع العظام. يُعرف مكمل الفوليك باسم حمض الفوليك. يستخدم جسمنا حمض الفوليك لإنتاج الهيم ، وهو مكون أساسي للهيموجلوبين. يمكن أن يمنع نقص هذه المغذيات نضوج خلايا الدم الحمراء. الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والبازلاء والعدس هي بعض المصادر الممتازة لحمض الفوليك.

فيتامين ب 12

يلعب فيتامين ب 12 دورًا مهمًا في تكوين كرات الدم الحمراء. يمكن أن يؤدي نقص هذه المغذيات إلى نمو غير طبيعي لكرات الدم الحمراء ومنع نموها ، وهو ما يسمى بفقر الدم الضخم الأرومات. تتشكل هذه المغذيات بشكل أساسي في منتجات الألبان ومصادر الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والأسماك والمحار. إلى جانب ذلك ، فإن حبوب الإفطار مدعمة بفيتامين ب 12.

النحاس

لا يساعد النحاس بشكل مباشر في إنتاج كرات الدم الحمراء ، ولكنه يساعد كرات الدم الحمراء للوصول إلى الحديد المطلوب لتكرار نفسه. يمكن أن يؤدي تناول كميات أقل من النحاس إلى صعوبة العملية برمتها. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالنحاس مثل المحار والكرز والأسماك إلى تسهيل إنتاج كرات الدم الحمراء.

فيتامين سي

تمامًا مثل النحاس، لا يؤثر فيتامين ج أيضًا بشكل مباشر على إنتاج كرات الدم الحمراء ، ولكنه يحسن امتصاص الحديد في الجسم. يعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي أمرًا مهمًا بشكل خاص عند تناول أطعمة نباتية للوفاء بمستوى تناول الحديد. يمكن أن يساعد إقران الأطعمة الغنية بفيتامين C مع مصدر الحديد غير الهيم جسمك على امتصاص المزيد من الحديد.

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