5 فوائد للشعر عند استخدام زيت شجرة الشاي

تحلم كل امرأة بشعر ناعم طويل لامع وصحي، لذلك وجد أن زيت شجرة الشاي له فوائد متعددة للشعر لأنه يقوّيه ضد الفطريات والكائنات الضارة التي تنمو على الرأس، ويجعل له حماية قوية من القشرة، ويساعد على التخلص من الجفاف الذي تعاني منه فروة الرأس.

ويعالج زيت شجرة الشاي مشكلة ضعف الشعر التي تؤدي إلى تساقطه، ويغذي الشعر ويزيد من لمعانه ويكفي إضافة قطرات منه إلى الشامبو وتدليك الرأس بها لمدة 5 دقائق، ومن ثم غسله وتصفيفه كالمعتاد، حيث يقدم زيت شجرة الشاي فوائد رائعة للشعر، ومنها:

1- يمنع تساقط الشعر

تساقط الشعر يحصل كثيراً معظم السيدات يعانين منه، ولتجنب حدوث هذا التساقط يمكن الاستعانة بزيت شجرة الشاي، الذي يحتوي على المغذيات والفيتامينات والمعادن المقوية للشعر والمانعة لتساقط الشعر.

2- يكافح العدوى البكتيرية والفيروسية

يحتوي زيت شجرة الشاي على مضادات ممتازة للبكتيريا والفيروسات المتراكمة على فروة الرأس، وبالتالي سيحمي الشعر من الإصابة بأي عدوى مسببة لتهيج فروة الرأس.

3- يساعد على تحفيز نمو الشعر

يمتلك زيت شجرة الشاي قدرات عالية على تحفيز نمو الشهر، إذ أنه يعمل على تفتيح بصيلات الشعر من الداخل، وإمداد الجذور بالتغذية اللازمة.

4- يمنع ظهور قشرة الشعر

القشرة من المشاكل المؤرقة للكثيرات، كونها تعطِ الشعر مظهراً غير جميل، وللتخلص منها بشكل فعال يمكن الاستعانة بزيت شجرة الشاي، والذي يقوم على مكافحة ظهور القشرة وإبادتها بشكل فعال.

5- يعالج مشكلة جفاف فروة الرأس

يعتبر زيت شجرة الشاي أحد الزيوت المذهلة لعلاج مشكلة جفاف فروة الرأس، إذ أنه يعمل على ترطيب وتغذية فروة الرأس والشعر بشكل كامل، كما أنه ينظف مسام فروة الرأس بعمق.

وبالإضافة إلى ذلك، إن لزيت شجرة الشاي عدة فوائد إيجابية على البشرة، لأنه كخطوة أولى يساهم في مكافحة حب الشباب، والآثار التي تنتج عنه، ويحمي البشرة من الالتهابات المتنوعة التي من الممكن أن تصيبها، ويساعد على التئام الجروح والندوب ويقلل أثرها على البشرة.

وبغسل الوجه مرتين في اليوم بزيت شجرة الشاي المخفف بالماء، ثم تبلل قطنة وتوضع على المكان المصاب من دون غسله.

ويفيد زيت شجرة الشاي بشكل قوي الأظافر، ويعالجها من أمراضها وفطرياتها، كما أنه يخلّصها من الاصفرار، وينصح بطلاء الأظافر بزيت شجرة الشاي مع تكرار الأمر لمرتين في اليوم على مدة شهرين.

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