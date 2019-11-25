5 فواكه يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن

تعتبر الفواكه من بين أفضل خياراتنا للطعام عندما نقرر تناول طعام صحي. أليس كذلك؟ ولما لا فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والأهم مضادات الأكسدة.

لكن هل تعلم أن تناول الفواكه المناسبة يوميًا يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزنك؟ نعم ، هذا صحيح. يمكن أن تساعدك أربع حصص من الفاكهة المناسبة يوميًا على التخلص من تلك الكيلوغرامات الإضافية. إليك قائمة تضم خمس فواكه تحتاج إلى تناولها يوميًا للحفاظ على وزنك.

التوت الأزرق

وجدت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية وضمت 10000 من الرجال والنساء أن التوت يحتوي على مضادات الأكسدة فلافانول ، وفلافان 3-أولز ، وأنثوسيانين ، وبوليمرات الفلافونويد ، مما قد يساعد على منع زيادة الوزن.

كوب واحد من التوت البري يحتوي على حوالي 10 ملليغرام من الانثوسيانين. التوت هو من بين أكثر الفواكه التي تملأ الحبوب ويمكنك اضافة كوب منها في نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على وزنك وصحتك.

التفاح

التفاح مليء بالألياف وغني بالبوليمرات الفلافونويدية ، مما يجعلها الفاكهة المثالية لتخفيف الوزن. حاول أكل تفاحة مع القشر للحصول على مزيد من الألياف والمواد المضادة للاكسدة والسيطرة على نسبة السكر في الدم بشكل فعال. يساعد سكر الدم تحت الرقابة في الحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويحميك من مرض السكري.

الكمثرى

وفقا للدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية ، الكمثرى قد تمنع زيادة الوزن لأنها غنية بالبوليمرات الفلافونويدية. كل 138 ملغ من بوليمرات الفلافونويد الإضافية تؤدي إلى خفض الوزن. وبالتالي ، فأن الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة الفلافونويدية هي خيار رائع لمراقبي الوزن والجميع بشكل عام. الألياف في القشرة تبقيك أكثر شبعاً وتمنعك من الشراهة عند تناول الطعام.

الفراولة

تماما مثل التوت الأزرق ، الفراولة غنية أيضا بالأنثوسيانين ، وبالتالي يمكن أن تساعد في الحفاظ على وزنك في الاختيار. يعتقد الناس أنه نظرًا لأن الثمار حلوة فإنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن. تحتوي الكمثرى والتفاح والتوت أيضًا على نسبة عالية من الفلافونويد، مما يجعلها أفضل الفواكه لإدارة الوزن.

الفلفل الحلو

نعم ، الفلفل من الثمار. إذا تم استهلاكها يوميًا ، يمكن أن يساعد الفلفل الحلو في السيطرة على وزنك. كشفت دراسة أجريت على الفئران أن الكابسيكم في الفلفل الحلو يشجع الخلايا البيضاء على تحويل الدهون البنية المحترقة لطاقة.