البوابة - أي حمية سريعة لانقاص الوزن، هدفها هي خداعك لبضع أيام أو أسابيع، تذكر لن تشعر بلذة الانتصار على الوزن الزائد ما لم تشعر بالتعب. حسناً، لا تشعري بالإحباط، ولا تستسلمي للكسل. الاكل الصحي ووضع برنامج للرياضة سوف يساعدان جسدك على الظهور بشكل متناسق، وصحي وجذاب.

5 قواعد للحمية لانقاص الوزن دون الشعور بالتعب

فيما يلي 5 طرق سهلة للقيام بذلك:



1. استهلك كمية كافية من البروتين

يساعد البروتين في بناء وإصلاح أنسجة العضلات. اهدف إلى الحصول على ما يقرب من 0.8 إلى 1 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم يوميًا. تشمل المصادر الجيدة للبروتين الدجاج والديك الرومي والأسماك والتوفو والعدس والزبادي اليوناني والبيض.

2. إعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة

اجعل الأطعمة الكاملة غير المصنعة أساس نظامك الغذائي. تحتوي على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية. عادةً ما تكون هذه الأطعمة أكثر كثافة بالمغذيات وتوفر طاقة مستدامة وتدعم الصحة العامة.

3. تحكم في الحصص

ضع في اعتبارك حجم حصصك لمنع الإفراط في تناول الطعام. باستخدام أطباق وأوعية أصغر ، انتبه إلى إشارات الجوع والامتلاء في جسمك. يمكن أن يساعدك تناول الطعام ببطء ، وبسرعة إلى حد ما ، وتذوق كل قضمة على الشعور بالرضا عن الكميات الأصغر مما يؤدي في النهاية إلى تحسين عملية الهضم أيضًا.

4. الحد من السكريات المضافة

قلل من تناول السكريات المضافة ، والتي يمكن أن تسهم في زيادة الوزن وإعاقة تقدمك. انتبه للمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة المصنعة والحلويات والتوابل المحلاة.

5. الحفاظ على الترطيب

من المهم جدًا شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم. يساعد الماء في الحفاظ على وظائف الجسم المناسبة ، ويساعد على الهضم ، ويمكن أن يدعم أهداف لياقتك. حاول دائمًا شرب ما لا يقل عن 8 أكواب (64 أونصة) من الماء يوميًا ، أو أكثر إذا كنت نشيطًا بدنيًا وتحتاج إلى هذا المستوى من الماء.

تذكر أن هذه الأهداف يجب أن تكون مصممة وفقًا لاحتياجاتك وتفضيلاتك الفردية. يمكن أن توفر استشارة اختصاصي تغذية أو اختصاصي تغذية مسجلاً إرشادات مخصصة لمساعدتك في تحقيق أهدافك الغذائية المحددة.

