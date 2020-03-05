5 كلمات عليك تجنبها أثناء مقابلة العمل

يحاول الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن عمل جديد الالتزام بنصائح محددة حول كيفية اجتياز مقابلة عمل، ومؤخراً، حدد الخبراء خمس كلمات رئيسية عليك الابتعاد عنها خلال المقابلة، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وفقاً لجيسون ووكر، مدير بوكالة التوظيف «هايس» في بريطانيا، فإن استخدام عبارات مثل «من الواضح» و«مدمن على العمل» يمكن أن يضر بفرص الشخص بالحصول على الوظيفة.

وشارك الخبير الكلمات الخمس التي يجب أن يتوقف الأشخاص عن استخدامها الآن، ونصحهم بتبني طريقة «ستار» والتي تعني الموقف والمهمة والإجراء والنتائج، للمساعدة في الحصول على الوظيفة التي يريدونها.

- من الواضح

وفقاً لما قاله ووكر، فإن الكلمة الأولى التي على الأشخاص الاستغناء عنها أثناء مقابلة العمل هي «من الواضح».

وقال: «المقابلات عادة ما تكون المرة الأولى التي يلتقي فيها الموظف بأرباب العمل أو ممثلي الشركات، لذا يجب ألا يفترض أن هناك أي شيء واضح».

وأضاف: «نحن نحاول فهم الخبرة ومدى ملاءمتها للمؤسسة، فابتعد تماماً عن الإيحاء بأننا نعرف الإجابة بالفعل».

- نحن

أكد ووكر أنه يتعين على المرشحين الامتناع عن استخدام كلمة «نحن» أكثر من اللازم خلال مقابلة العمل.

وأوضح أن الشخص الذي يقوم بالمقابلة لا يريد أن يسمع «لقد فعلنا ذلك في قسمنا... الأهم هو الدور الدقيق الذي لعبته كفرد في نجاح الشركة التي كنت تعمل لديها بالسابق».

وأشار إلى أنه من الضروري التفكير في الدور الشخصي الذي لعبه الموظف.

- مدمن على العمل

هذه واحدة من أكثر الكلمات المبتذلة التي تقال مراراً وتكراراً خلال المقابلات، وهي لا تعتبر كلمة عامة فقط، بل إنها كذبة في كثير من الأحيان.

وقال ووكر: «إذا كنت تعتقد أنك ستكون قادراً على جذب الشخص الذي يجري معك المقابلة بالقول إنك مدمن عمل، فعليك التفكير مجدداً».

كما أنها ليست كلمة جيدة لاستخدامها عند سؤال الشخص عن نقاط الضعف لديه. بدلاً من ذلك، ينصح محترفو التوظيف بالحديث عن «مهارة جيدة» يمكن للموظف تطويرها أكثر، مثل التحدث أمام الجمهور.

- تحدٍ

وفقاً لإيان سكوت، مدير وكالة توظيف مقرها بريطانيا، فإن «التحدي» ليس كلمة يجب أن تكون في معجم مقابلة عملك.

ويشرح كيف أنه نادراً ما يتم إرفاق عبارات مثل «أحب التحدي» مع شرح جيد لما يعتبره الموظف تحدياً له.

وأضاف: «من الأفضل دائماً أن تكون محدداً وأن تستخدم مثالاً عند استعمال هذا التعبير».

- بدافع التغيير

أوضح سكوت أن البحث عن وظيفة جديدة عادة ما يكون «بدافع التغيير» إلى حد ما. وقال إنه إذا كنت تحب التغيير، فمن المهم التأكد من أن قصتك وأسبابك منسقين وواضحين طوال المقابلة.

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