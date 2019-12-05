5 مؤشرات تشير إلى أنها تعتبرك "مجرد صديق"

قد تكون مغرما بالفعل بهذه الفتاة. ولكن قد لا تكون هي مغرمة بك. قد يكون هناك احتمال بأن تكون مجرد صديق بالنسبة لها. نعرف ان هذا الامر مزعج بالنسبة لك ولكن لتجنب الاحراج راجع معنا هذه المؤشرات:

تخبرك بكل شيء عن الشخص الذي تحبه

إذا تحدثت عن كل شيء ، من روتينها الصباحي إلى وسامة زميلها الجديد، فأنت في المنطقة المروعة التي تعرف باسم "مجرد صديق". بالنسبة لها ، أنت مجرد شاب تثق برأيه وتحب التحدث اليه. لاحظ أيضًا كيف تتفاعل مع مشاعرك. إذا كانت تضحك عندما تخبرها بأنك معجب بها أو تجدها جميلة ، ففي هذه الحالة ، أنت بحاجة إلى المضي قدمًا.

تقوم بإلغاء أي خطط للخروج معك

هل تستمر في وضع الخطط التي تلغيها وتعيد تحديد مواعيدها؟ يمكن أن يكون هذا علامة كبيرة على انها تعتبرك صديق وليس حبيب.عندما تحب شخصًا ما فأنت تريد قضاء معظم الوقت معًا. إذا كانت حقًا تحبك ، فستبذل قصارى جهدها لمقابلتك. إذا لم يكن كذلك ، فأنت لست على قائمة أولوياتها.

تحاول ان تقدمك لصديقاتها

إذا كانت تحبك فستحاول ابعادك عن صديقتها المقربة ولكن العكس صحيح! اذا حاولت ان تقدمك لصديقتها وتركتكما معا لتتعارفا فهذا يعني شيئا واحداً فقط هي لا تحبك فأنت مجرد صديق مقرب لها.

تطلب منك ان تساعدها في "حديث الرجال"

إذا كانت تطلب منك المساعدة باستمرار للحديث مع رجل آخر ، فعليك التفكير مرتين في الخطوة التالية. هل أنت الشخص الذي سيقوم بمساعدتها على الوقوع في غرام شخص أخر؟ في هذه الحالة ، قد تكون مهتمة به وليس بك.

لا تقدم لك المساعدة بالمثل

انتما صديقان منذ مدة طويلة ولكنها لا تبذل أي جهد لمساندتك عندما تحتاج اليها. بينما أنت هناك عندما تحتاج إلى كتف لكي تبكي عليه ، متى كانت آخر مرة سمعت فيها مشكلتك؟ إذا كنت دائمًا الشخص الذي يسمع ويبحث عن حلول ، فقد حان الوقت للخروج من هذه المنطقة.