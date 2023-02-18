البوابة - تلعب نفسية الطفل دوراً هاماً في صحته بشكل عام. ولكن للأسف لا يعرف الأطفال التعبير عن مشاعرهم مثل البالغين ، ولهذا يصبح من الصعب للغاية على الآباء قراءة أفكارهم وفهم عواطفهم . ولكن هناك عدة طرق يعبر بها الأطفال عن عدم ارتياحهم ومشاكلهم.

فيما يلي بعض العلامات التي تدل على أن طفلك يعاني من مشاكل متعلقة بصحته العقلية وليست مجرد شعور بالانزعاج.

5 مؤشرات على أن طفلك يعاني من حالة نفسية

احذر هذه المؤشرات وحاول علاجها سريعاً:

الحزن المستمر

هناك خط رفيع بين الحزن والحزن المستمر. في حين أن الحزن يمكن أن يكون شعورًا مؤقتًا ، فإن الحزن المستمر الذي يستمر لمدة أسبوعين أو أكثر يمكن أن يشير إلى صراعات الصحة العقلية لدى الأطفال ، وفقًا لمايو كلينك. يصفه الجسم الصحي أيضًا بأنه اضطراب اكتئابي مستمر ، وهو شكل مستمر وطويل الأمد من الاكتئاب. قد يشعر المرء بالحزن والفراغ ، وقد يفقد الاهتمام بالأنشطة اليومية ولديه أيضًا تدني احترام الذات.

التغيرات في السلوك والمزاج

قد يكون لدى الطفل الذي يتعامل مع صراعات الصحة العقلية مجموعة واسعة من المشاعر ، وقد يطور تغيرات في سلوكه ويعاني من نوبات غضب أو انفعال شديد. قد تهدف هذه السلوكيات الخارجة عن السيطرة أيضًا إلى إيذاء النفس. قد يشعر طفلك بالحزن أو القلق أو يصبح عدوانيًا.

سلوك التجنب

سلوك التجنب هو عندما يبتعد طفلك عن المواقف الاجتماعية التي تسبب مشاعر مزعجة له. ينسحب باستمرار من التفاعلات الاجتماعية أو يتجنبها. يتعامل كل طفل مع هذا السلوك بشكل مختلف. قد يعاني الأطفال الصغار من نوبات غضب أو يبكون أو يهربون. قد يكون لدى الأطفال الأكبر سنًا طريقة مختلفة في التعامل معها. قد يتصرفون كما لو أنهم لا يفهمون ما يتحدث عنه الشخص.

التحدث عن الموت والانتحار

لا تتجاهل أبدًا المحادثات التي تدور حول الموت والانتحار. إذا بدأ طفلك باستمرار مواضيع أو مناقشات متعلقة بالوفاة أو قال أشياء مثل "سأكون أفضل حالًا ميتًا أو أتمنى لو كنت ميتًا" ، فيجب عليك التدخل فورًا ومحاولة فهم سبب المشكلة. دعهم يعرفون ما الذي يجعلهم مميزين ومدى حبهم.

الأعراض الجسدية

في معظم الأوقات ، لا يتمكن الأطفال الذين يعانون من حالة نفسية أو صعوبات في الصحة العقلية من التعبير عن مشاعرهم. ومع ذلك ، كآباء ، يمكنك التعرف عليه من خلال الأعراض الجسدية لديهم. غالبًا ما يشكو الأطفال من الصداع والتعب وآلام المعدة. هذا شائع في معظم الحالات. ولكن إذا استمرت ، فمن الأفضل استشارة طبيب أطفال. إذا استبعد الطبيب المشاكل الجسدية ، فحينئذٍ حان الوقت لاستشارة متخصص آخر.

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