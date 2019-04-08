5 ملاحظات يجب تجنبها في منزلك من فنغ شوي

لا ترتبي الأثاث بطريقة متراصة بحيث لا يكون هناك مسافة كبيرة بينها

محيطك الخارجي لا يؤثر فقط على صحتك والعلاقات ، بل يؤثر حرفيا على نجاحك في كل مجالات حياتك. هناك العديد من الكتب التي يمكن أن توفر لك الكثير من المعلومات وإذا كنت قد سمعت عن فنغ شوي من قبل ولم تطبقه بعد ، نحن نقدم لك 5 ملاحظات يجب أن تطبقها على منزلك حتى تتحول الأفكار الداخلية والمحيطه إلى وئام واتزان.

1- تجنّبي العيش أو العمل في بيئة تحتوي طاقة "ين" أكثر من اللازم. ومن الأماكن التي تحتوي على طاقة "ين" المقابر، والمستشفيات، والكنائس. أيضا، يجب أن تتجنّبي جذب طاقة "ين" كثيرا إلى فضائك عن طريق فتح النوافذ والأبواب بانتظام والسماح لضوء الشمس بالدخول.

2- تجنّبي العيش أيضا في بيت أكبر أو أصغر كثيرة من البيوت المجاورة. لأن هذا يمكن أن يجلب سوء التفاهم والمشاكل مع جيرانك. يجب أن لا يكون بيتك موجودا في نهاية الطريق، أو المدخل في حالة المكتب. يجب أن يكون باب بيتك أو مدخل مكتبك واضحا وخال من العقبات؛ ويجب أن لا يكون هناك أشجار أو أي معوقات أمامك مباشرة.

3- لا ترتبي الأثاث بطريقة متراصة بحيث لا يكون هناك مسافة كبيرة بينها؛ يجب أن يكون هناك دائما مسافة لتدفّق "تشي" ضمن أيّ فضاء. إضافة إلى ذلك، يجب أن تتجنّبي وضع الأسرّة، والكراسي، و المناضد أو الأرائك أمام مداخل الأبواب الرئيسية أو ظهورها نحوهم. أنت وضيوفك يجب أن لا تجلسوا وظهوركم باتجاه المدخل.

4- لا تضعي عنصرا ما أكثر من اللازم في المنطقة الخاطئة. إذا، وفقا لخريطة باغو ، يجب أن تحتوي منطقة البيت على الماء أو تكسى بالمعدن لكي تكون في الميزان، يجب أن تتجنّبي وضع عنصر النار أو التراب أو الخشب فيها.

5- تفادي الزوايا المظلمة؛ إذا وجدت زاوية مظلمة ضمن بيتك أو مكتبك، يجب أن تجعليها أوضح عن طريق إضاءتها أو وضع النباتات فيها. الظلام يجذب طاقة ين دائما ويعيق تدفق طاقة تشي بحرية وبشكل صحيح، لذا يجب أن تجذبي الضوء وطاقة يانغ إلى كلّ زاوية من بيتك ومكتبك دائما لجذب الطاقة والشعور الإيجابي.

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