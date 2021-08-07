5 ممارسات مالية ستجلب لك السعادة

يقول الكثيرون أن المال لا يمكن أن يشتري لك السعادة. في حين أن هذا صحيح إلى حد كبير ، إلا أن المال يمكن أن يجلب لك السعادة حقًا عند استخدامه وإنفاقه بالطريقة الصحيحة...

بينما تشتري فورة التسوق السعادة ، لكن للحظات فقط. ولكن ، إذا أنفقت أموالك على شراء عنصر لا يُنسى، فهذه متعة مباشرة! ولكن ما هي بعض الممارسات المالية التي ستجلب لك سعادة تدوم مدى الحياة.

شراء تجارب لا تنسى

بدلاً من شراء الأشياء التي ستمنحك السعادة في الوقت الحالي ، اشترِ تذاكر للقيام بمغامرات لن تقوم بها الا مرة في العمر مثل القفز المظلي او ركوب الطوافات في النهر.

مكافئات عارضة

يقال أنك ستستمتع بشيء يرضي قلبك فقط عندما تتخلى عنه لفترة طويلة. لنفترض أن تتناول الآيس كريم كل 2-3 أيام في الأسبوع مقارنة بصديقك الذي يتناول حلوياته المفضلة مرة واحدة في الشهر. في هذه الحالة ، سيستخدمها صديقك كعلاج عرضي وسيستمتع به أكثر منك. وبالمثل ، إذا كنت تشتري الأشياء المفضلة لديك من حين لآخر ، فمن المرجح أن تشعر بالسعادة أكثر من شراء شيء ما بشكل متكرر.

شراء المساعدة

عندما تقرر شراء أدوات أو استئجار خادمة منزلية ، فأنت تمنح نفسك وعائلتك فرصة جيدة لقضاء الوقت معًا ، بدلاً من خسارته بسبب التنظيف وإدارة المنزل. صدق أو لا تصدق ، إن الوقت والمال اللذين ينفقان على صيانة المنزل هائلان. الحصول على شخص ما للقيام بمهامك يكسبك المزيد من الوقت للعائلة أو بمفردك.

أعط للآخرين

سوف تدرك أن هناك خير وسعادة أكبر في العطاء للآخرين. من خلال الانغماس في الأعمال الخيرية ، ستساعدك التبرعات في إفادة الآخرين ، مما يمنحك رضا وسعادة كبيرين في مساعدة الآخرين. يقال إن الناس يشعرون بسعادة أكبر أثناء تقديم المال للأشخاص المحتاجين بدلاً من شراء الأشياء بتهور.

الاستثمارات المستقبلية

يعد الاستثمار في الخبرات المستقبلية خيارًا حكيمًا بحيث يكون سن التقاعد مليئًا بالراحة وعدم التنازلات. سيساعدك الدفع مقابل الأشياء حتى تتمكن من الاستمتاع بتجاربك لاحقًا على قضاء المزيد من الوقت مع عائلتك وأصدقائك. تعتبر العقارات واستثمارات الأسهم وما إلى ذلك طرقًا فعالة للتخطيط لمستقبلك.

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