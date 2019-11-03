5 مواد غذائية يجب أن تأكلها عند الإصابة بالغدة الدرقية

يعتبر قصور الغدة الدرقية حالة طبية خطيرة. حيث تلعب غدة صغيرة على شكل فراشة في عنقك دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على صحتك. السبب الجذري لضعف الغدة الدرقية هو اختلال التوازن الهرموني. يحدث هذا بشكل أساسي عندما يكون جسمك غير قادر على إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية. التعب ، وفقدان الوزن ، وفقدان الشعر هي بعض الأعراض الشائعة للغدة الدرقية وأحد أفضل الطرق لمعالجة هذه المشاكل هو إجراء تعديلات صغيرة في نظامك الغذائي. وتناول أنواع معينة من الطعام يمكن أن يكون مفيدًا جدًا عندما تعاني من الغدة الدرقية.

فيما يلي 5 عناصر أطعمة يجب اضافتها الى نظامك الغذائي من أجل تحسين صحة الغدة الدرقية :

الجوز البرازيلي

مقدد ولذيذ ، الجوز البرازيلي غني بالسيلينيوم ، وهو فعال جدا اذا كنت تعاني من الغدة الدرقية. تحتوي حبة واحدة من الجوز البرازيلي على 68 إلى 91 ميكروغرام من السيلينيوم. لذلك فأن تناول 2-4 من الجوز البرازيلي يوميًا ، سيلبي احتياجات الجسم من السيلينيوم يوميًا. تشير دراسة إلى أن السيلينيوم ، وخاصة من الجوز البرازيلي، أكثر فاعلية من المكمل الغذائي.

الأفوكادو

الأفوكادو هو فاكهة غنية بالمغذيات النباتية. هذه الثمرة هي أيضًا مصدر غني بالمغذيات الدقيقة الأخرى التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم والحفاظ على التوازن الهرموني لتحسين وظيفة الغدة الدرقية.

الخضار الورقية

يمكن أن تساعد الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة في تقليل الالتهاب في الجسم. تمتلئ هذه الخضروات بمضادات الأكسدة القوية والكاروتينات التي تمنع الجسم من أي أضرار جذرية حرة.

السمك

الأسماك مثل السلمون أو السلمون أو التونة أو السردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتناول وجبتك. تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الالتهاب ، وتساعد على بناء المناعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. ليس هذا فقط ، والأسماك هي أيضا مصدر جيد للسيلينيوم.

البيض

البيض ، وخاصة بيض المزارع ، مصدران غنيان باليود والسيلينيوم ، وهما عنصران مغذيان للغدة الدرقية. تحتوي بيضة واحدة على 20 بالمائة من السيلينيوم و 15 بالمائة من اليود مطلوبة من قِبل الجسم يوميًا لتحسين أداء الغدة الدرقية. بصرف النظر عن هذا ، البيض مصدر ممتاز للبروتين والتيروزين.