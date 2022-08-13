5 مواقف صعبة في مكان العمل و بروتوكولات الرد في بيئة العمل ، هناك العديد من السيناريوهات حيث يمكن أن تضعنا كلمة أو فعل خاطئ في موقف محرج لا نحسد عليه. لذا ، لتجنبها ، إليك بعض سيناريوهات لمواقف صعبة وكيفية الرد عليها دون الإضرار بسمعتك.

5 مواقف صعبة في مكان العمل و بروتوكولات الرد

5 مواقف صعبة في مكان العمل و بروتوكولات الرد

هناك شخص ما يأخذ الفضل في عملك

هذا سيناريو شائع إلى حد ما عندما يأخذ رئيس القسم الفضل في العمل الذي قام به الموظف. ما يجب عليك فعله في مثل هذه الحالة هو أن تقول "شكرًا لإبراز وجهة نظري". إذا قلت ذلك بهدوء ، يمكنك استعادة فكرتك دون أن تكون وقحًا. كما أنه يمنحك اليد العليا عندما تخاطب رئيسًا بنفس الأمر. أخيرًا ، لإثبات الملكية، قدم معلومات أو توضيحًا أكثر تفصيلاً عن فكرتك.

5 مواقف صعبة في مكان العمل و بروتوكولات الرد

إذا طلب منك البقاء لوقت متأخر عند وقت مغادرتك

يطلب العديد من المدراء أحيانًا من موظفيهم البقاء حتى وقت متأخر من أجل الانتهاء من التزام شخصي خاصة عندما تكون على وشك المغادرة. في مثل هذه الحالة ، يمكنك أن تقول بأدب إن لديك التزامًا آخر. يجب أن يأتي ذلك كطلب محترم للسرية ولوضع حدود واضح لمواعيد دوامك.

5 مواقف صعبة في مكان العمل و بروتوكولات الرد

تتعرض للانتقاد من زميل موثوق به

قد يكون هذا الموقف خادعًا حيث لا يمكنك العودة مرة أخرى عن أي قرار عصبي أو عفوي في حينها لأن ذلك قد يؤدي إلى جدال في المكتب. حافظ على هدوءك والتزام الصمت إذا كان هذا الزميل عزيزًا عليك ثم وضح له ما ازعجك منه لاحقًا.

5 مواقف صعبة في مكان العمل و بروتوكولات الرد

عندما تكون الإجابة هي "لا"

هناك مواقف يتعين عليك فيها قول "لا" ولكن يجب أن تظهر بشكل صحيح دون أن تكون وقحًا. في هذا السيناريو ، لحفظ سمعتك ، يمكنك إعادة صياغة الفكرة المقترحة والقول إنك ستعمل عليها مع شخص ما. فقط كن دبلوماسيًا ولا ترفض الطلب فقط.

5 مواقف صعبة في مكان العمل و بروتوكولات الرد

تصعيد مسألة خطيرة

لا تعد أي شخص أنك ستتحدث إلى المدير شخصياً قل فقط يجب أن نأخذ هذا إلى أبعد من ذلك. قلها بنبرة واقعية وكن هادئًا جدًا. قد يكون هذا مفيدًا إذا كان الموضوع لا يهمك . إذا كنت منخرطًا في المشكلة وكنت طرفًا متلقيًا ، فلا تتفاعل في هذا الموقف بالذات. اجلس وفكر بهدوء في كيفية حدوث ذلك. اقترب من أحد المسؤولين الذي لن يأخذ الأمر باستخفاف ويلتزم بالرد على الأشخاص المعنيين عبر البريد الالكتروني. المناقشة اللفظية قد تنتهي أو قد تنشر الشائعات. سوف تحافظ الرسائل البريدية على سلامتك لأن ذلك يمكن أن يكون دليلك.

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