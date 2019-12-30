5 نصائح جمالية خلال الدورة الشهرية  

لعلّ آلام الدورة الشهرية واحدة من أكثر مشاكل الإناث شيوعاً نظراً لتكرّرها شهرياً وشدّة وتيرتها لدى المعظم، ما يستدعي البحث عن سبل تداوٍ طبيعية عوضاً عن تناول المُسكّنات القوية دوماً.

حيث تؤثر الدورة الشهرية في المرأة في العديد من النواحي؛ حيث تُسيطر على مزاجها، وتزيد من شعورها بالتعب، وشحوب البشرة وبالغضافة إلى العصبية.

فيما يلي بعض النصائح الجمالية خلال الدورة الشهرية:

1- تقليل بهتان البشرة وذلك باستخدام الماسكات الطبيعية التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى استخدام المستحضرات التي تخفي العيوب.

2- تطهير البشرة من الزيوت التي تزداد خلال الدورة الشهرية نتيجة قلة إفراز هرمون الإستروجين؛ حيث يُمكن استخدام منتجات تمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

3- تدليك البشرة بحركة دائرية لمحاربة الاحتباس مع مراعاة شرب كميات كبيرة من المياه، وذلك لتعزيز الدورة الدموية في الجسم.

4- الابتعاد عن استخدام المكياج الكثيف واستعمال كريم الأساس عوضاً عنه.

5- غسل البشرة يومياً في الصباح باستخدام الماء الفاتر مع القليل من ماء الورد وذلك لسد مسامات البشرة المفتوحة، وزيادة نضارتها.

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