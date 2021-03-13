5 نصائح لتجنب أن تكون المدير السيء في مكان العمل

يمكن أن يكون العمل مع مدير غاضب وسيء المزاج مزعجاً حقًا...

عندما يقوم المدير بإلقاء ظلال سيئة على العمل طوال اليوم ، يمكن للموظفين أيضًا أن يشعروا بالجو السلبي الذي يؤثر بشكل غير مباشر على الإنتاجية الإجمالية في مكان العمل. القائد السعيد يمثل فريق عمل ومحتوى سعيد. لذلك ، إذا كنت تتطلع إلى التغيير ، فإن هذه الطرق المفيدة لتكون قائدًا سعيدًا يمكن أن تساعدك بالتأكيد.

ابدأ اليوم بملاحظة مثيرة

عند بدء الاجتماع الصباحي اليومي ، يمكنك دائمًا اقتباس بعض الأقوال الملهمة أو قصص النجاح الصغيرة التي يمكن أن تعزز معنويات الموظفين وتشجعهم على العمل بكفاءة أكبر. الكشف عن حادثة مضحكة في العمل من حين لآخر يمكن أن يخفف التوتر.

حاول التعرف عليهم

اجلس مع فريقك أثناء وقت الغداء أو رافقهم في استراحة صغيرة لتناول القهوة في بعض الأحيان ، حتى تتمكن من الاسترخاء والضحك مع الجميع. يمكن أن يساعدك التواجد في بيئة سعيدة الحظ على النهوض من سلوكك المعتاد الغاضب.

اظهر امتنانك لفريق عملك

عندما تتراخى بين أعضاء فريقك من خلال الانغماس في النكات والضحك المفعمة بالحيوية ، فإنك تشعر بالتشجيع على العمل بجد أكبر لفريقك كقائد لهم. ستشعر أيضًا بالحماس ، مما يحثك على أن تكون مديرًا أفضل ودودًا يمكن لأي شخص التحدث إليه بسهولة. تقطع هذه الأشياء الصغيرة شوطًا طويلاً عند محاولة الارتباط بفريقك.

لاحظ الصفات الحسنة في كثير من الأحيان

إذا كنت رئيسًا يضع في الاعتبار الصفات السلبية للموظف فقط ، فقد حان الوقت لموازنة هذه الأفكار. دع الصفات الجيدة للموظف تكون في ذهنك أيضًا حتى تتمكن من رؤيتها من منظور مختلف وإيجابي. المشاحنات المستمرة معهم مع سمات عملهم المتدنية ستؤدي إلى سحق معنوياتهم.

كن ودوداً في حفلات المكتب

حتى لو اعتبر الكثيرون أنه الجزء الأكثر فظاعة في أماكن العمل ، في الواقع ، يمكن أن يكون ممتعًا بالفعل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أن تحاول أن تكون شخصًا مرحًا في الحفلات المكتبية ، على عكس سلوكك الغاضب أثناء ساعات العمل. مع وجود زجاجة بيرة في متناول اليد وبعض الموسيقى ، يمكنك قضاء وقت ممتع ومبهج مع زملائك!

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام