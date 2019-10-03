5 نصائح لتقليل تلف الشعر

كلنا مررنا بيوم شعر سيء اضطررنا بسببه استخدام مكواة أو مجفف الشعر. ولكن وجود شعر ناعم أو خصل ملتفة يمكن أن يسبب أضرارًا أكبر لشعرك أكثر مما تدرك. ولكن لا تقلقي هناك طرق لتقليل الضرر.

استخدام مصل الحماية

قبل أن تضع مكواة أو مجفف هواء بالقرب من شعرك. عليك أن توفر له بعض الحماية. انت بحاجة الى استخدام رذاذ أو مصل واقي للحرارة. يعمل كحاجز ضد التلف ويحافظ على لون شعرك سليماً. لن يحصل شعرك على اللمعان فحسب ، بل ستضمن أيضًا بقاءه بصحة جيدة.

البحث عن أداة الشعر مع درجة حرارة قابلة للتعديل

هل تستطيع شم رائحة الشعر المحروق؟ يمكن أن تكون أدوات شعرك مسببة للحروق. في حين أن هناك الكثير من مكاوي الشعر ومجففات الشعر المتوفرة في السوق بأسعار مناسبة للجيب ، فكر في دفع أكثر من ذلك بقليل والاستثمار في مكواة مصنعة من السيراميك التي تحتوي على ألواح خزفية. هذه هي أقل ضررا من الحديد. يجب عليك اختيار الأدوات الحرارية التي لديها إعدادات قابلة للتعديل. إذا كان شعرك رقيقًا أو ناعمًا ، فيجب عليك اختيار درجة حرارة منخفضة.

لا تقم بكي الشعر مرتين في نفس المنطقة

نميل إلى استخدام المكواة عدة مرات على قسم واحد من الشعر. ومع ذلك ، لا يدرك المرء أن هذا يسبب الكثير من الضرر. بدلاً من ذلك ، ما عليك سوى القيام بحركة سريعة واحدة باستخدام المكواة أو مجفف الهواء لديك. ستكون النتائج جيدة وستتجنب تلف شعرك.

علاج تلف الشعر بانتظام

بالنظر إلى أنه يتم تصفيف شعرك في كثير من الأحيان باستخدام أدوات أو أدوات تصفيف الشعر ، فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض الضرر. اختر الذهاب الى الصالون مرة واحدة في الشهر أو في نهاية كل أسبوع ، لاستخدم قناع مرطب للشعر.

تجفيف الشعر بشكل طبيعي

يفضل ترك الشعر المبلل ليجف من تلقاء نفسه دون استخدام المجفف مع وضع كريم مرطب حتى لا يصبح هشا وجافا جدا.