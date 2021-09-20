5 نصائح لزيادة خصوبة المصابات متلازمة تكيس المبايض . تحدث متلازمة تكيس المبايض PCOS بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم. تنتج المبايض وتطلق بويضة كل شهر كجزء من الدورة الشهرية العادية. عندما تعاني المرأة من متلازمة تكيس المبايض، قد لا تتطور البويضة بشكل صحيح أو قد لا يتم إطلاقها أثناء الإباضة، كما هو الحال في العادة. يمكن أن تؤثر متلازمة تكيس المبايض على خصوبة المرأة. لذلك ، مع احتفالنا بشهر سبتمبر باعتباره شهر التوعية لمرض تكيس المبايض، إليك 5 نصائح لزيادة خصوبة المصابات متلازمة تكيس المبايض:

5 نصائح لزيادة خصوبة المصابات متلازمة تكيس المبايض

قد تحتاج إلى أدوية

تساعد أدوية الخصوبة في تنظيم وتحفيز التبويض. يمكن للنساء اللواتي يعانين من مشاكل الخصوبة بسبب مشاكل التبويض أن يخترن أدوية الخصوبة. تساعد هذه الأدوية في تعزيز الإباضة بنفس الطريقة التي تعمل بها الهرمونات الطبيعية مثل الهرمونات المنشطة للجريب والهرمونات اللوتينية. يجب على النساء المنتظمات في التبويض استخدام هذه الأدوية أثناء محاولتهن تحفيز بويضات أفضل أو إضافية.

الحفاظ على وزن صحي

يزيد الحفاظ على وزن صحي من فرص الحمل ويقلل من المخاطر المرتبطة بالحمل. يتراوح مؤشر كتلة الجسم المثالي للحمل بين 18.5 و 24.9. يمكن أن يؤدي ارتفاع مؤشر كتلة الجسم إلى إعاقة فرصك في الحمل. يزيد مؤشر كتلة الجسم البالغ 35 وما فوق من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج ، وهي حالة خطيرة للأم والطفل. يمكن أن يؤدي ارتفاع مؤشر كتلة الجسم إلى حدوث جلطات دموية، وولادة طويلة، وإجهاض، وولادة مبكرة، ومرض السكري أثناء الحمل.

5 نصائح لزيادة خصوبة المصابات متلازمة تكيس المبايض

السيطرة على التوتر

يمكن أن يكون للضغط غير المُدار تأثير سلبي على النساء اللواتي يحاولن الإنجاب. حاولي التأمل، والاستماع إلى الأغاني، وممارسة بعض اليوجا، والمشي، وقضاء بعض الوقت مع أحبائك للتخلص من التوتر وزيادة الخصوبة.

تقنية المساعدة على الإنجاب

تعاني النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض من مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية من زيادة الوزن إلى شعر الوجه، وفرط أنسولين الدم ، مما قد يعقد عملية الحمل.

يجب تقييم النساء بدقة من أجل ورم بطانة الرحم، وفرط أنسولين الدم وغيرها من المشكلات الصحية قبل الخضوع لعلاج أطفال الأنابيب.

5 نصائح لزيادة خصوبة المصابات متلازمة تكيس المبايض

اتباع نظام غذائي متوازن

من المهم اتباع نظام غذائي متوازن وتجنب الأطعمة السريعة. استهلك الأطعمة الغنية بالزنك، والحديد، والألياف، والكربوهيدرات، والدهون الجيدة. تناول المزيد من العدس والفول. تجنب تناول الأطعمة السكرية واستهلك المزيد من الأطعمة غير المشبعة مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور والأسماك الزيتية.

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