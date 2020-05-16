5 نصائح للتخلص من مشكلة رائحة العرق في فصل الصيف

هل تعانين من مشكلة العرق والرائحة الكريهة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وإفراز الجسم لكمية كبيرة من العرق؟ هذه النصائح سوف تساعدك بالتخلص منها:

النظافة الشخصية

عليكِ الاهتمام بالنظافة الشخصية فالقيام بأخذ حمام يومي أو أكثر يساعد في التخلص من رائحة العرق الكريهة ويحمي من تراكم البكتريا المسببة للرائحة، كما يساعد أخذ حمام يومي في ترطيب الجسم لتتمكني من الاستمتاع بالجو بعيدًا عن الشعور بالحر الشديد.

استخدام مزيلات العرق

قومي باستخدام مستحضرات إزالة العرق للحماية والوقاية من الرائحة الكريهة الناتجة عن تراكم بكتريا العرق أو قومي باستخدام مكونات طبيعية كالليمون لإزالة رائحة العرق.

ارتداء الملابس المناسبة

ارتداء ملابس مناسبة في الصيف يحمي من ظهور رائحة العرق غير المريحة، فارتداء الملابس الفاتحة يتسبب في عدم امتصاص الملابس لأشعة الشمس مما يعمل على رفع حرارة الجسم وظهور العرق، كما يتسبب ارتداء ملابس قطنية مريحة في التخلص من مشكلة العرق حيث إن الملابس القطنية تعمل على امتصاص العرق وعدم تراكمه حتى تبدأ البكتريا في التراكم على الجلد مما يتسبب في ظهور رائحة عرق.

التغذية

للتغذية دور كبير في ظهور رائحة عرق كريهة، حيث إن تناول بعض الأغذية كالثوم والبصل وغيرها من الأغذية يعمل على ظهور رائحة عرق كريهة وغير مريحة، لذلك احرصي على تناول وجبات تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية وذلك لدور الألياف الغذائية في إخفاء رائحة العرق والتخلص منها.

السمنة

مشكلة السمنة أهم أحد الأسباب وراء ظهور رائحة العرق الكريهة، حيث إن زيادة الوزن تتسبب في إفراز الجسم لكمية أكبر من العرق، لذلك ينصح بالبدء في التخلص من مشكلة السمنة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية لخسارة الوزن بسهولة وفي وقت أقل.