5 نصائح للمرأة لتحسين الدافع الجنسي يمكن أن ينحرف الدافع الجنسي للمرأة بسبب العديد من التأثيرات. هناك العديد من الأشياء التي يجب أن تكون متزامنة من أجل التمتع بحياة جنسية صحية وصاخبة. إذا كنت تبحثين عن طرق يمكن أن تزيد من الرغبة الجنسية لديك ، فإليك 5 نصائح من شأنها أن تساعد النساء وربما تساعد في الضغط الجنسي المكبوت أيضًا.

5 نصائح للمرأة لتحسين الدافع الجنسي

المنشطات الجنسية

تناولي فواكه معينة مثل الموز والتين والأفوكادو التي تزيد من الرغبة الجنسية لديك بالإضافة الى الشوكولاتة الداكنة ، هذه الأطعمة تطلق مواد كيميائية مثل الفينيثيلامين والسيروتونين في جسمك. تعزز هذه المواد الغذائية الحياة الجنسية الصحية لأنها تزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية. الفيتامينات والمعادن التي تفرزها المواد الغذائية مفيدة لجسمك.

5 نصائح للمرأة لتحسين الدافع الجنسي

الثقة بالنفس

اعملي على تعزيز ثقتك بنفسك لأن ذلك يمكن أن يكون عاملاً رئيسياً وراء انخفاض الرغبة الجنسية لديك. إذا قمت بشد جسدك بالتمارين والتدليك واليوغا ، فإن مستوى ثقتك سينمو ثلاثة أضعاف وهذا لا يعزز الشخصية فحسب ، بل يعزز أيضًا حبك للجنس. تعد قلة ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي غير صحي من العوامل التي تؤثر على الرغبة الجنسية لديك. قد يتسبب ذلك في أن تكون لديك صورة سيئة عن نفسك. إذا لم تكن واثقة ، من جسدك فسيؤدي ذلك الى الكثير من عدم الأمان.

5 نصائح للمرأة لتحسين الدافع الجنسي

التأمل وتخفيف التوتر

إذا كنتِ تحت ضغط كبير ، فإن حياتك الجنسية ستتدهور لأنك متعبة جدًا ولا يمكنك فعل أي شيء. تميل الرغبة الجنسية لديك إلى المعاناة وللأسف ، كما أثبتت العديد من الأبحاث أن لديك الكثير من التوتر وتعاني حياتهن الجنسية. يمكنك أخذ دروس اليوجا أو التأمل أو ممارسة تاي تشي أو الذهاب لبعض دروس الرقص للتخلص من التوتر أيضًا.

5 نصائح للمرأة لتحسين الدافع الجنسي

العلاقة الصحية

إذا لم تكوني سعيدة في علاقتك أو كان هناك انفصال عقلي ، فأنت لا تشعرين بالرغبة في القيام بذلك. مما يجعل من الصعب للغاية رفع الدافع الجنسي الخاص بك. القرب العاطفي مهم جدًا في العلاقة ويتزامن مباشرة مع علاقتك الجنسية.

5 نصائح للمرأة لتحسين الدافع الجنسي

الملابس المغرية

من الطرق السهلة والسريعة لتحسين الدافع الجنسي تغيير المظهر الخارجي، قد تكون ملابسك هي السبب في انخفاض الدافع الجنسي لديك، جربي التخلي عن نمطك المعتاد وتبني نمط حيوي وعصري أكثر. اختاري ملابس داخلية مغرية من الساتان والحرير والدانتيل وكذلك اختاري بيجامات ملونة وعصرية وانثوية بدلا من تلك المملة وذات الألوان الداكنة والتصاميم الواسعة. جربي هذه الطريقة لتحسين الدافع بسرعة ولكن لا تنسي العمل على الداخل أيضاً فيجب ان تكوني مرتاحة وسعيدة عقلياً وجسدياً أولاً.

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