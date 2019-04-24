5 نصائح للوقاية من حروق الشمس 

إنّ عدم التعرّض لأشعة الشمس أكثر من اللازم هي أفضل طريقة للوقاية من حروق الشمس، وأيضاً هناك بعض الطرق الأخرى التي يُنصح باتّباعها للوقاية من حروق الشمس حتى في الأيام الباردة والغائمة.

كما يجب أخذ الحذر في المناطق القريبة من البحر، أو الرمل، أو الثلوج؛ وذلك لأنّها تزيد انعكاس أشعة الشمس، وأيضاً عند الأماكن المرتفعة؛ وذلك لقوة الأشعة فوق البنفسجيّة فيها، ومن النصائح التي تحمي من الإصابة بحروق الشمس نذكر ما يأتي:

1- استخدام واقي الشمس: حيث يُنصح باختيار واقي شمس مقاوم للماء، ذي عامل وقاية شمسي يعادل 30 أو أكثر، ويجب وضعه على مناطق الجسم غير المُغطّاة بالملابس قبل الخروج بحوالي 15-30 دقيقة ويُنصح بتجديد واقي الشمس بعدها كلّ 40-80 دقيقة.

2- تجنّب أشعة الشمس في فترات معينة: يُنصح بعدم التعرّض لأشعة الشمس المباشرة في الفترة ما بين العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وذلك لأنّ الشمس تكون في أوج شدّتها خلال هذه الفترة من النهار.

3- تغطية الجسم: حيث يُنصح بارتداء ملابس تغطّي كامل الجسم بما في ذلك الذراعين والساقين، وارتداء قبعة واسعة الحواف، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأقمشة مُحكمة النسيج وداكنة اللون توفّر حماية أكبر من أشعة الشمس.

4- ارتداء النظارة الشمسية: فيُنصح باختيار نظارة شمسيّة ملائمة للعينين ومزوَّدة بحماية من الأشعة فوق البنفسجيّة.

5- الانتباه إلى الأدوية المستخدمة: فقد تزيد بعض الأدوية من حساسيّة الجلد لأشعة الشمس، ومن هذه الأدوية؛ مضادّات الهستامين ومضادّات الاكتئاب.

المزيد من صحة وجمال:

كيف تختارين كريم واقي الشمس المناسب لبشرتكِ؟

3 أشياء يجب معرفتها قبل شراء كريم الوقاية من الشمس؟