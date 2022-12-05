5 نصائح لوقف الاستغلال في العمل في الحياة هناك نوعان من الناس. أحدهما عامل مجتهد ينجز العمل والآخر انتهازي يستخدم الأشخاص والمواقف لإنجاز عمله. يشكو الكثير من الناس من هذا السيناريو، ويشعرون أنهم يكلفون بمهام لا تندرج تحت مجالهم. في بعض الأحيان يكون ذلك جيدًا ولكن إذا تكرر دون الاعتراف بعملك وجهدك، فتذكر أن هذه علامة على أنه يتم استغلالك.

لذا ، إليك 5 أشياء يجب أن تضعها في اعتبارك حتى لا تقع في الفخ:

5 نصائح لوقف الاستغلال في العمل

التزم بعملك

عندما يتم تعيينك ، تأكد من تحديد مهام عملك. ولا تقبل بأي مهام أخرى بمجال عملك على الإطلاق. عندما تدرك الشركة أنك جيد في ما تفعله، فإنها أحيانًا تكلفك بمزيد من المهام وأحيانًا لا ترتبط تلك المهام بوصف وظيفتك. إنهم يستفيدون من مهاراتك في إدارة العمل وهذا هو السبب في أنه من الأفضل الالتزام بالمهام التي تقوم بها عادة. قم بإضفاء الحيوية على ذلك كل بضعة أشهر حتى لا يظنوا أنك في وضع الروبوت.

5 نصائح لوقف الاستغلال في العمل

ابق رئيسك على اطلاع جيد

بغض النظر عما تفعله ، حتى لو كانت استراحة صغيرة ، إذا طلب منك شخص آخر مساعدته في مهمة في غياب رئيسك ، فيجب أن تبقي رئيسك على اطلاع. يجب عليك دائمًا إبقاء رئيسك على اطلاع دائم بمكان وجودك والمهام التي تقوم بها.

5 نصائح لوقف الاستغلال في العمل

ضع حدودك

بغض النظر عن مكان وجودك ، يجب عليك رسم حدودك سواء في العمل أو في حياتك الشخصية. تأكد من انه إذا أراد أي شخص أن يطلب منك تنفيذ شيئًا ما ، فإنه يجيب أن يسألك أولاً قبل أن يقوم بإرسال المهام.

5 نصائح لوقف الاستغلال في العمل

تحدث

الدفاع عن نفسك مهم جدا. إذا كنت مثقلًا بالمهام، فيجب عليك التحدث. إذا لم تقل شيئًا ، فسيتم اعتبارك بالتأكيد موافقاً وستحصل على المزيد من العمل. لا يمكنك دائمًا أن تكون شخصًا مطيعاً يجب أن تضع نفسك أولاً.

5 نصائح لوقف الاستغلال في العمل

يمكنك الاستقالة

هذه خطوة كبيرة للغاية يجب اتخاذها كملاذ أخير. لا تعتقد أبدًا أنك لن تحصل على وظيفة في مكان آخر. إذا كانت شركتك لا تعتقد أنه لا غنى عنك ، فتذكر أنه حتى الشركات يمكن استبدالها. إذا كنت عاملاً مجتهدًا ، فسوف يفقدون أيضًا موظفًا جيدًا.

معرض العراق الدولي للكتاب يستعد للانطلاق في ديسمبر