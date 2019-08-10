5 نصائح هامة للأمهات في عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نتمنى لكم عيد سعيداً وحجاً مبروراً، ولأطفالنا احتفالاً ساراً وبهيجاً. ولأن العيد هو فرحة للأطفال، نقدم لك بعض النصائح البسيطة حتى يستمتع الاطفال بالعيد براحة وهدوء:

1. اختيار ملابس مريحة وقطنية للاطفال حتى لا يشعروا بالضيق والحر.

2. اختيار أحذية مريحة للأطفال تناسب مقاس اقدامهم ونزعها بين الحين والأخر حتى لا يشعر الاطفال بالانزعاج.

3. تقديم وجبات غذائية خفيفة ومغذية طوال اليوم للاطفال حتى لا يشعروا بالجوع ويلتهموا الحلويات والسكاكر التي قد تصيبهم بالاعياء.

4. التحدث مع الأطفال عن الآداب العامة لاستقبال الضيوف وللزيارة وتحضيرهم نفسيا وجسديا وذهنيا ليوم العيد، حيث يكون الجميع مشغولاً.

5. تقديم المال أو الهدايا للاطفال بأسلوب ظريف وحثهم على اعطاء جزء منه للفقراء والمساكين.