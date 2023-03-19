البوابة - هل أنت من عشاق الكوسا ؟ تعتبر الكوسا من الأطعمة الخارقة أو سوبرفوود، فهي مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة بما في ذلك فيتامينات C و A والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف. كل ذلك يساهم في صحة القلب عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وخفض ضغط الدم المرتفع وخفض الكوليسترول.
5 وصفات شهية باستخدام الكوسا لمائدة رمضان
وصفات رمضانية متنوعة بالكوسا
1. شوربة الكوسا البسيطة
حساء بسيط وأنيق ولذيذ ، وهو مثالي في أي يوم من أيام السنة!
المكونات:
- 2 حبة وسط كوسا
- 1 ملعقة كبيرة زبدة
- 1 بصلة صغيرة مقطعة إلى مكعبات
- 2 حص ثوم مفروم
- 2 ½ كوب مرق دجاج غير قليل الصوديوم
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- نصف كوب كريمة ثقيلة
- كريمة حامضة وشبت طازج للتزيين
طريقة التحضير:
- تقطع الكوسا إلى قطع صغيرة، لا تقشريها.
- تذوب الزبدة في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة. يُضاف البصل والثوم ويُطهى المزيج حتى ينضج ، حوالي 3 دقائق. تضاف الكوسا ويُطهى حتى يصبح طريًا ، حوالي 5 دقائق أخرى.
- يقلب في المرق والملح والفلفل. يُغلى المزيج ، وتخفّف النار إلى هادئة ، ثم يُغطّى. يُطهى لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تصبح الكوسا طرية جدًا.
- يهرس الحساء باستخدام الخلاط اليدوي.
- أضيفي الكريمة واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة أخرى.
- تتبل بالملح والفلفل. يُزين بالكريمة الحامضة والشبت الطازج.
2. وصفة لسان العصفور مع الكوسا
هذه الوصفة دسمة، كريمية ، وشهية. يمكنك تناوله كطبق نباتي أو مع كطبق جانبي.
المكونات:
- 1 كوب لسان عصفور
- 2 ½ كوب مرق دجاج أو مرق نباتي
- 1 ملعقة صغيرة بهارات إيطالية
- 1 كوسا صغيرة ، مقطعة إلى مكعبات ، حوالي 1 كوب
- 2 ملاعق كبيرة زبدة
- نصف كوب بصل مقطع ناعم
- 2 حص ثوم مفروم
- 1 كوب طماطم كرزية ، مقطعة إلى أنصاف
- 2 ملاعق كبيرة بيستو
- 1 كوب جبن بارميزان مقسم
- ملح وفلفل حسب الرغبة
- بقدونس للتزيين اختياري
طريقة التحضير:
- يُغلى لسان العصفور والمرق والتوابل الإيطالية. تخفف الحرارة وتترك على نار هادئة لمدة 13-15 دقيقة بدون غطاء حتى ينضج لسان العصفور ، مع إضافة المزيد من المرق إذا لزم الأمر.
- أثناء طهي لسان العصفور ، تقطّع الكوسا إلى قطع بحجم بوصة.
- يقلى البصل بالزبدة ويضاف الثوم حتى تفوح رائحته ويضاف الكوسا. يُطهى لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج.
- بمجرد طهي لسان العصفور ، أضيفي الطماطم والبيستو. غطيه واتركيه لمدة 5 دقائق. أضيفي الكوسا و 2 ملاعق كبيرة من جبنة البارميزان. يتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.
- يرش ما تبقى من جبن البارميزان والبقدونس إذا رغبت في ذلك.
3. كعكة الكوسا
كعكة طرية واسفنجية وغنية بالمكسرات وجوز الهند والأناناس.
المكونات:
- 2 كوب طحين لجميع الأغراض
- 2 ملاعق صغيرة من صودا الخبز
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- 2 ملاعق صغيرة قرفة مطحونة
- 3 بيضات
- نصف كوب لبن
- نصف كوب زيت
- 1 1/4 كوب سكر أبيض
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 2 كوب كوسا مبشورة
- 1 كوب جوز هند مبشور
- 1 كوب جوز مفروم
- 8 أونصات يمكن سحق الأناناس وعصرها وتصفيتها
طريقة التحضير:
- يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. تدهن صينية بالطحين.
- اخفقي الدقيق مع صودا الخبز والقرفة والملح. ضعيه جانبا.
- في وعاء كبير ، يُمزج البيض واللبن والزيت والسكر والفانيليا. أضيفي المكونات الجافة.
- أضيفي باقي المكونات وقلبي حتى تمتزج.
- يصب في الصينية المعدة مسبقاً لمدة 55-65 دقيقة أو حتى يدخل عود أسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا.
- تبرد قبل التقديم.
4. قوارب كوسا سهلة المحشوة
تمتلئ هذه القوارب الشهية بصلصة اللحم الغنية ، والجبن ، وتُخبز حتى ترى الفقاعات.
المكونات:
- 3 كوسا متوسطة الحجم
- 2 ملاعق صغيرة زيت زيتون
- 1 كوب جبن موزاريلا مبشور
- 2 ملاعق كبيرة جبن بارميزان مبشور
- صلصة اللحم
- 1 رطل لحم بقري مفروم
- 1 بصلة مقطعة مكعبات
- 1 حص ثوم مفروم
- 1 فليفلة حمراء مقطعة إلى مكعبات
- 1 ½ كوب صلصة مكرونة أو مارينارا ، مقسمة
- 2 ملاعق صغيرة من التوابل الإيطالية
- نصف ملعقة صغيرة فلفل
طريقة التحضير:
يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.
الصلصة:
- يُطهى اللحم المفروم والبصل والثوم في مقلاة كبيرة حتى يختفي اللون الوردي. صفي أي دهون. أضيفي الفلفل الحلو (وأي قطع كوسا إضافية إذا أردت) واطهيه لمدة 2-3 دقائق إضافية أو حتى يلين.
- أضيفي 1 كوب من صلصة المعكرونة والتوابل الإيطالية والملح والفلفل. يُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق حتى يتماسك.
الكوسا:
- قطعي الكوسا إلى شرائح بالطول واستخدمي ملعقة صغيرة لكشط المنتصف ولإنشاء قشرة سميكة يبلغ سمكها ½ بوصة. ادهنيها بزيت الزيتون وتبلي الكوسا بالملح والفلفل حسب الرغبة.
- ضعي الكوسا في طبق فرن كبير. وتملئ بخليط اللحم البقري. ضعي نصف كوب من صلصة المعكرونة فوقها وضعيها في الفرن. اخبزيها لمدة 15 دقيقة.
يُغطى بالجبن ويُخبز لمدة 10-15 دقيقة إضافية أو حتى تنضج الكوسا ويصبح الجبن فقاعات.
5. فطائر الكوسا
فطائر مقلية بالجبن مع طبقة مقرمشة ، مثالية لتقديمها بمفردها أو مع التتبيلة!
المكونات:
- 1 كوسا متوسطة الحجم 12 أونصة
- ½ ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة
- 1 بيضة
- كوب جبن موزاريلا مبشور أو جبن شيدر
- كوب بقسماط متبل
- 1 بصلة خضراء مقطعة إلى شرائح رقيقة
- 1 ملعقة كبيرة طحين
- 1 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبروش
- ملعقة صغيرة بيكنغ صودا
- 1 ملعقة طعام زيت للقلي
طريقة التحضير:
- تبرش حبات الكوسا (لا داعي للتقشير). يوضع البرش في وعاء مع نصف ملعقة صغيرة ملح واتركيها لمدة 5-10 دقائق.
- باستخدام القماش القطني أو منشفة المطبخ ، قومي بالضغط عليها لإخراج الفائض من الماء .
- يُمزج الكوسا مع المكونات المتبقية ، ما عدا الزيت ، في وعاء ويُشكّل إلى 4 فطائر ، بعرض 3 بوصات تقريبًا.
- سخني الزيت على نار متوسطة في مقلاة كبيرة. بمجرد أن تصبح ساخنة ، أضيفي فطائر الكوسا.
- يُطهى لمدة 3-5 دقائق لكل جانب أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.
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