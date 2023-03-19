البوابة - هل أنت من عشاق الكوسا ؟ تعتبر الكوسا من الأطعمة الخارقة أو سوبرفوود، فهي مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة بما في ذلك فيتامينات C و A والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف. كل ذلك يساهم في صحة القلب عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وخفض ضغط الدم المرتفع وخفض الكوليسترول.

5 وصفات شهية باستخدام الكوسا لمائدة رمضان

وصفات رمضانية متنوعة بالكوسا

1. شوربة الكوسا البسيطة

حساء بسيط وأنيق ولذيذ ، وهو مثالي في أي يوم من أيام السنة!

المكونات:

2 حبة وسط كوسا

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 بصلة صغيرة مقطعة إلى مكعبات

2 حص ثوم مفروم

2 ½ كوب مرق دجاج غير قليل الصوديوم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف كوب كريمة ثقيلة

كريمة حامضة وشبت طازج للتزيين

طريقة التحضير:

تقطع الكوسا إلى قطع صغيرة، لا تقشريها. تذوب الزبدة في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة. يُضاف البصل والثوم ويُطهى المزيج حتى ينضج ، حوالي 3 دقائق. تضاف الكوسا ويُطهى حتى يصبح طريًا ، حوالي 5 دقائق أخرى. يقلب في المرق والملح والفلفل. يُغلى المزيج ، وتخفّف النار إلى هادئة ، ثم يُغطّى. يُطهى لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تصبح الكوسا طرية جدًا. يهرس الحساء باستخدام الخلاط اليدوي. أضيفي الكريمة واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة أخرى. تتبل بالملح والفلفل. يُزين بالكريمة الحامضة والشبت الطازج.



2. وصفة لسان العصفور مع الكوسا



هذه الوصفة دسمة، كريمية ، وشهية. يمكنك تناوله كطبق نباتي أو مع كطبق جانبي.

المكونات:

1 كوب لسان عصفور

2 ½ كوب مرق دجاج أو مرق نباتي

1 ملعقة صغيرة بهارات إيطالية

1 كوسا صغيرة ، مقطعة إلى مكعبات ، حوالي 1 كوب

2 ملاعق كبيرة زبدة

نصف كوب بصل مقطع ناعم

2 حص ثوم مفروم

1 كوب طماطم كرزية ، مقطعة إلى أنصاف

2 ملاعق كبيرة بيستو

1 كوب جبن بارميزان مقسم

ملح وفلفل حسب الرغبة

بقدونس للتزيين اختياري

طريقة التحضير:

يُغلى لسان العصفور والمرق والتوابل الإيطالية. تخفف الحرارة وتترك على نار هادئة لمدة 13-15 دقيقة بدون غطاء حتى ينضج لسان العصفور ، مع إضافة المزيد من المرق إذا لزم الأمر. أثناء طهي لسان العصفور ، تقطّع الكوسا إلى قطع بحجم بوصة. يقلى البصل بالزبدة ويضاف الثوم حتى تفوح رائحته ويضاف الكوسا. يُطهى لمدة 5 دقائق أو حتى ينضج. بمجرد طهي لسان العصفور ، أضيفي الطماطم والبيستو. غطيه واتركيه لمدة 5 دقائق. أضيفي الكوسا و 2 ملاعق كبيرة من جبنة البارميزان. يتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة. يرش ما تبقى من جبن البارميزان والبقدونس إذا رغبت في ذلك.



3. كعكة الكوسا



كعكة طرية واسفنجية وغنية بالمكسرات وجوز الهند والأناناس.

المكونات:

2 كوب طحين لجميع الأغراض

2 ملاعق صغيرة من صودا الخبز

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملاعق صغيرة قرفة مطحونة

3 بيضات

نصف كوب لبن

نصف كوب زيت

1 1/4 كوب سكر أبيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب كوسا مبشورة

1 كوب جوز هند مبشور

1 كوب جوز مفروم

8 أونصات يمكن سحق الأناناس وعصرها وتصفيتها

طريقة التحضير:

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. تدهن صينية بالطحين. اخفقي الدقيق مع صودا الخبز والقرفة والملح. ضعيه جانبا. في وعاء كبير ، يُمزج البيض واللبن والزيت والسكر والفانيليا. أضيفي المكونات الجافة. أضيفي باقي المكونات وقلبي حتى تمتزج. يصب في الصينية المعدة مسبقاً لمدة 55-65 دقيقة أو حتى يدخل عود أسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا. تبرد قبل التقديم.

4. قوارب كوسا سهلة المحشوة



تمتلئ هذه القوارب الشهية بصلصة اللحم الغنية ، والجبن ، وتُخبز حتى ترى الفقاعات.

المكونات:

3 كوسا متوسطة الحجم

2 ملاعق صغيرة زيت زيتون

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

2 ملاعق كبيرة جبن بارميزان مبشور

صلصة اللحم

1 رطل لحم بقري مفروم

1 بصلة مقطعة مكعبات

1 حص ثوم مفروم

1 فليفلة حمراء مقطعة إلى مكعبات

1 ½ كوب صلصة مكرونة أو مارينارا ، مقسمة

2 ملاعق صغيرة من التوابل الإيطالية

نصف ملعقة صغيرة فلفل

طريقة التحضير:

يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.

الصلصة:

يُطهى اللحم المفروم والبصل والثوم في مقلاة كبيرة حتى يختفي اللون الوردي. صفي أي دهون. أضيفي الفلفل الحلو (وأي قطع كوسا إضافية إذا أردت) واطهيه لمدة 2-3 دقائق إضافية أو حتى يلين. أضيفي 1 كوب من صلصة المعكرونة والتوابل الإيطالية والملح والفلفل. يُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق حتى يتماسك.

الكوسا:

قطعي الكوسا إلى شرائح بالطول واستخدمي ملعقة صغيرة لكشط المنتصف ولإنشاء قشرة سميكة يبلغ سمكها ½ بوصة. ادهنيها بزيت الزيتون وتبلي الكوسا بالملح والفلفل حسب الرغبة. ضعي الكوسا في طبق فرن كبير. وتملئ بخليط اللحم البقري. ضعي نصف كوب من صلصة المعكرونة فوقها وضعيها في الفرن. اخبزيها لمدة 15 دقيقة.

يُغطى بالجبن ويُخبز لمدة 10-15 دقيقة إضافية أو حتى تنضج الكوسا ويصبح الجبن فقاعات.



5. فطائر الكوسا



فطائر مقلية بالجبن مع طبقة مقرمشة ، مثالية لتقديمها بمفردها أو مع التتبيلة!

المكونات:

1 كوسا متوسطة الحجم 12 أونصة

½ ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

1 بيضة

كوب جبن موزاريلا مبشور أو جبن شيدر

كوب بقسماط متبل

1 بصلة خضراء مقطعة إلى شرائح رقيقة

1 ملعقة كبيرة طحين

1 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبروش

ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

1 ملعقة طعام زيت للقلي

طريقة التحضير:

تبرش حبات الكوسا (لا داعي للتقشير). يوضع البرش في وعاء مع نصف ملعقة صغيرة ملح واتركيها لمدة 5-10 دقائق. باستخدام القماش القطني أو منشفة المطبخ ، قومي بالضغط عليها لإخراج الفائض من الماء . يُمزج الكوسا مع المكونات المتبقية ، ما عدا الزيت ، في وعاء ويُشكّل إلى 4 فطائر ، بعرض 3 بوصات تقريبًا. سخني الزيت على نار متوسطة في مقلاة كبيرة. بمجرد أن تصبح ساخنة ، أضيفي فطائر الكوسا. يُطهى لمدة 3-5 دقائق لكل جانب أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

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