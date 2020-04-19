6 أسباب تجعلك تشعر بالانتفاخ طوال الوقت

من المؤكد أن انتفاخ المعدة والامعاء ليس بالأمر الممتع. كما ان محاولة السيطرة على الغازات من الخروج عن طريق الخطأ في الأماكن العامة هو صراع حقيقي. ولكن على الرغم من كل هذه، لا يمكننا أن ننكر أن خروج الغازات/ الريح هو عملية طبيعية ولا يمكننا فعل أي شيء للسيطرة عليها.

سوف تفاجأ بمعرفة أن كل شخص يخرج الغازات بمعدل 14 مرة في اليوم بواقع 1 إلى 3 مكاييل من الغاز. وفي كثير من الأحيان يكون الريح عديم الرائحة ولا علاقة لها بجهازك الهضمي. لكن بعض الناس يشعرون بالغازات المفرطة طوال الوقت ، مما قد يكون أمراً غير مريحاً تمامًا. ويمكن أن يكون علامة على بعض الحالات الصحية الخطيرة الأخرى. إذا كنت تعاني من هذه الحالة تعرف على سبب حدوث ذلك:

تناول العلكة

عندما نمضغ قطعة من العلكة ، فنحن نبتلع الكثير من الهواء معها. يمر الهواء إلى معدتنا مما يجعلنا نشعر بالانتفاخ. هذا يمكن أن يزيد من تراكم الغازات وبالتالي خروج الريح والتجشؤ. يحدث شيء مماثل عندما تشرب شيئًا باستخدام القشة. علاوة على ذلك ، لا يعتبر مضغ العلكة والشرب من القش جيدًا لأسنانك.

تناول الطعام بسرعة كبيرة

يمكن أن يؤدي إنهاء الطبق بسرعة كبيرة أيضًا إلى حدوث هذه الحالة غير المريحة. أثناء تناول الطعام، أنت أيضًا تستنشق الهواء أكثر مما تفعل عادة. حاول أن تأكل ببطء دون أي إلهاء وامضغ طعامك بشكل صحيح. عادة ، يستغرق الشخص 20 دقيقة لإنهاء وجبته.

التدخين

نعم هذا صحيح. بالإضافة الى إتلاف رئتيك وأسنانك ، يمكن أن يجعلك التدخين تشعر بالانتفاخ. إنه مشابه لامتصاص الشراب بالقشة. تستنشق الكثير من الهواء أثناء التدخين ، مما قد يجعلك تشعر بعدم الراحة لاحقًا. هذا سبب آخر يجعلك تتخلى عن عادة التدخين الآن.

الحساسية الغذائية

الانتفاخ هو أيضًا علامة على حساسية الطعام. إلى جانب ذلك ، قد تعاني أيضًا من تقلصات في المعدة وغثيان وقيء. حساسية الطعام تعني أن جسمك غير قادر على هضم هذا الطعام بالذات. يجب عليك طلب المساعدة الطبية في مثل هذه الحالة.

تناول بعض الأدوية

لا يؤدي تناول بعض الأدوية إلى جفاف فمك فحسب ، بل قد يجعلك أيضًا تشعر بالانتفاخ. يمكن أن تؤدي بعض الأدوية مثل الأسبرين ومضادات الحموضة ومضادات الالم والمخدر، ومكملات الحديد إلى أعراض انتفاخ الجهاز الهضمي. إذا شعرت أن الدواء يسبب هذه المشكلة ، فاطلب من طبيبك تغييره.

أمراض الجهاز الهضمي

إلى جانب الشعور بالغازات ، إذا كنت تعاني أيضًا من ألم في البطن أو حرقة في المعدة أو إسهال ، فقد يكون ذلك علامة على بعض الحالات المعوية الخطيرة مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي ، ومرض الاضطرابات الهضمية والانسداد المعوي. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض منذ فترة طويلة ، فقد حان الوقت لطلب المساعدة الطبية.