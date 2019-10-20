6 أسباب لماذا تحتاج النساء الحوامل إلى تناول الشوكولاتة

الرغبة الشديدة في تناول أصناف الطعام المختلفة في فترة الحمل يمكن أن تكون غريبة. من شريحة الجبن المعتقة إلى الشوكولاتة ، يمكن للحمل أن تتوق لتذوق أي شيء وكل شيء في منتصف الليل. ولأنها تحمل جنيناً غالياً تصبح طلباتها مستجابة في الحال.

بعض النساء يتقن إلى تناول القليل من الشوكولاته. إذا كنت أيضًا من بينهن وكنت قلقًا بشأن الإفراط تناول الشوكولاته ، فهناك بعض الأخبار الجيدة لك. تقول الدراسات الجديدة إن الرغبة في تناول الشوكولاتة ربما تحافظ على صحتك أنت وطفلك.

الدراسة:

وفقًا للدراسات ، فإن تناول الشوكولاتة أثناء الحمل يمكن أن يجعل الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة عن طريق الحد من مخاطر الإصابة بتسمم الحمل وتحسين وظائف المشيمة. وهذا ليس كل شيء، فهناك أسباب أخرى تجعل تناول الشوكولاتة أثناء الحمل أمرًا مفيداً ، من ابرزها:

طفل أكثر سعادة

وفقا لدراسة أجريت في فنلندا ، ذكرت النساء اللاتي تناولن الشوكولاته خلال فترة الحمل أنهن انجبن أطفال أكثر حيوية وسعادة.

يساعد في إدارة الإجهاد

بما أن الهرمونات تكون غير متوازنة في فترة الحمل، يمكن أن تكون مرهقة للغاية. يقول الباحثون إن الشوكولاتة يمكن أن تساعد في خفض مستويات التوتر لديك. لقد وجدت الدراسات أن تناول الشوكولاته الداكنة يوميًا يقلل من مستويات التوتر بشكل كبير.

فرص أقل للإجهاض

رغم عدم وجود علاج واحد يمكنك اتباعه لمنع الإجهاض الا ان النساء اللاتي يتناولن الشوكولاتة يوميًا لديهن فرص أقل للإصابة بالإجهاض بنسبة 20 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

يساعد في الحفاظ على وزنك

يمكن أن تساعد قطعة من الشوكولاتة الداكنة في تجنب الكيلوغرامات الإضافية. قل نعم للشيكولاتة الداكنة ، للحفاظ على وزن صحي وخفض مستويات الكوليسترول.

انخفاض فرص تسمم الحمل

ذكرت إحدى الدراسات الحديثة أن تناول الشوكولاتة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم) الذي يمكن أن يسبب الولادات المبكرة والتشنجات وتجلطات الجلطة وحتى الموت. استهلاك الشوكولاته يقلل من خطر تسمم الحمل بنسبة 50 في المائة.

نمو أفضل للجنين

تقول العديد من الدراسات إن النساء اللاتي يتناولن الشوكولاته كل يوم أثناء الحمل لديهن نمو مشيمي وجنيني أفضل.