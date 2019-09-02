التوتر، آلام في أسفل البطن والثديين، والظهر ،والرأس.. تعتبر هذه الأعراض بعضها أو جلُّها هي أكثر ما يواجهنه النساء في فترة الحيض (الدورة الشهرية) التي تسبب آلاماً شديدة تستدعي في بعض الحالات اللجوء إلى الطبيب.

وكل هذه الأعراض تتشكل بسبب مايسمى عسر الطمث أو إحتقان منطقة الحوض حيث إرتفاع الهرمونات الأنثوية مثل الاستروجين والبروجسترون وكذلك تشنج العضلات.

بعيداً عن الأسباب ثمة 6 أطعمة لتخفيف آلام الدورة الشهرية يمكنك تجربتها خلال الدورة الشهرية:

1- البروكلي والقرنبيط:

تحتوي هذه الخضار على نسب عالية من الألياف التي تخفف انتفاخات البطن، إضافة إلى أن نسبة الماء الوجودة فيها تسهل عملية خروج الفضلات من الجسم، كما أنه تنظم عمل الجهاز الهضمي وهرمون الأستروجين.

2- الزبادي:

المنكه يحتوي الزبادي على أنواع عديدة من الفيتامينات مثل فيتامين D، إضافة إلى الكالسيوم المفيد للجسم. القمح الكامل الكربوهيدرات تفرز هرمون السيروتونين الذي يعرف باسم هرمون السعادة، كما أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة.

3- السلمون وبذور الشيا والبيض:

هذه الأطعمة غنية بالأوميغا 3 التي تساعد على تحسين المزاج، حيث أن هذه المادة يمكن أن تحل محل مضادات الإكتئاب وبالتالي التخلص من تقلبات المزاج المصاحبة للدورة الشهرية.

4- زبدة الفول السوداني:

هذه الزبدة غنية بالمغنيسيوم وتنظم هرمون السيروتونين، وتساعد على منع الانتفاخ وتحسين المزاج.

5- الموز:

قلة النوم الذي يصاحب الدورة الشهرية يزيد من الألم، ومادة الميلاتونين الموجودة في الموز تساعد على النوم بإسترخاء.

6- اللفت والسبانخ والخس:

تعاني الكثيرات من حبوب البشرة بسبب تغير الهرمونات في تلك الفترة، لذلك عليك تناول الخضراوات الورقية الداكنة لاحتوائها على فيتامين A ويمكنك الحصول عليه من السبانخ واللفت والخس، فيعمل فيتامين A على محاربة جفاف البشرة وانسداد المسام، وإن كنت تعانين من الصداع قبل أو خلال الدورة الشهرية فعليك بتناول حصة من الماغنسيوم، ويمكنك الحصول عليها من بذور القرع أو السبانخ مع قليل من الثوم و زيت الزيتون، فيساعد الماغنسيوم على إراحة الأوعية الدموية فيخفف الصداع.

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