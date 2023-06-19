البوابة – هل تفكرين في ترتيب حديقة منزلك لاستقبال ضيوفك هذا الصيف، أنت بحاجة إلى الاستعانة بمبادئ فنغ شوي لترتيب حديقتك وجذب الطاقة الإيجابية إلى منزلك.

6 أفكار فنغ شوي لترتيب حديقة منزلك



1. استخدم خريطة باغوا لإنشاء مساحة متوازنة. خريطة باغوا هي خريطة الطاقة الصينية يمكن استخدامها لمساعدتك في تصميم حديقتك بطريقة تعزز التناغم والتوازن. تُقسم الخريطة حديقتك إلى تسعة مناطق مختلفة ، يرتبط كل منها بجانب مختلف من حياتك ، مثل الحياة المهنية والعلاقات والصحة. عندما تقوم بتصميم حديقتك ، حاول وضع العناصر التي تتوافق مع مناطق حياتك المختلفة في الأقسام المناسبة من خريطة باغوا.



2. استخدم ميزات المياه لتعزيز الثروة والوفرة. الماء هو رمز للثروة والوفرة في فنغ شوي ، لذا فإن إضافة ميزة مائية إلى حديقتك هي طريقة رائعة لجذب هذه الطاقات الإيجابية. يمكن أن تكون النافورة الصغيرة أو البركة أو حوض ماء للطيور.



3. ازرع الأشجار والشجيرات لخلق شعور بالخصوصية. إذا كانت حديقتك صغيرة ، يمكنك استخدام الأشجار والشجيرات لخلق شعور بالخصوصية. سيساعد ذلك في جعل حديقتك تشعر بمزيد من الانغلاق والترحيب.



4. استخدم الأشكال الدائرية لخلق شعور بالانسجام. ترتبط الأشكال الدائرية بالانسجام والتوازن في فنغ شوي ، لذا فإن استخدامها في يمكن أن يساعد في خلق مساحة حديقتك أكثر هدوءً واسترخاء. يمكنك استخدام الأصيص المستدير والطاولات والكراسي أو حتى زراعة زهور وشجيرات مستديرة الشكل.



5. حافظ على حديقتك خالية من الفوضى. يمكن أن تؤدي الفوضى إلى تعطيل تدفق الطاقة في حديقتك ، لذلك من المهم إبقائها خالية من الفوضى قدر الإمكان. هذا يعني إزالة أي أشياء غير ضرورية ، مثل الأثاث القديم أو الألعاب.



6. استخدم الألوان الزاهية لجذب الطاقة الإيجابية. ترتبط الألوان الزاهية بالطاقة الإيجابية في فنغ شوي ، لذا فإن استخدامها في حديقتك يمكن أن يساعد في جذب هذه الطاقات الإيجابية. يمكنك استخدام الزهور والنباتات الزاهية أو حتى طلاء أثاث حديقتك بألوان زاهية.



آمل أن تساعدك هذه الأفكار في إنشاء حديقة جميلة وصديقة لفنغ شوي في مساحتك الصغيرة!

اقرأ أيضاً:

نصائح فنغ شوي لترتيب غرفة المعيشة في عيد الأضحى

