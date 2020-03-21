6 افكار للاحتفال بعيد الأم في الحجر الصحي

في ظل الحجر الصحي، تمر مناسبة عيد الام لهذا العام مختلفة وبظروف استثنائية، من التحذيرات من الاختلاط المباشر الى التجمعات الى العزل الاجباري، فكيف يمكننا أن نشكر الأم التي تعبت من اجلنا ولا مازالت تتعب معنا كل يوم؟

نقدم لكم هذه الافكار البسيطة في ظل هذه الظروف لمعايدة الأم:

إذا كنت تقيم معها في نفس المنزل:

يمكنك اعداد وجبة تحبها والدتك وتقديمها لها سواء على الفطور أو الغداء أو العشاء أو طبق حلوى.

يمكنك تحضير هدية بسيطة من المكونات المتوفرة في المنزل مثل مقشر البشرة أو الجلد أو صابون الاستحمام الفوار المنعش. تتوفر في موقعنا العديد من الوصفات الرائعة.

يمكنك تصفح المواقع الالكترونية معها وطلب ما ترغب به، تتوفر اليوم العديد من المواقع الالكترونية التي تقدم مجموعة واسعة من الاختيارات.

يمكنك تحضير سهرة مميزة في المنزل لمشاهدة أحد افلامها المفضلة معها، تتوفر اليوم مكتبات افلام رقمية يمكنك الاشتراك بها وطلب الافلام التي تحبها.

إذا كنت لا تقيم معها في نفس المنزل أو تعيش في بلد أخر:

يمكنك الاتصال بها هاتفياً أو عن طريق خاصية الفيديو ومعايدتها.

يمكنك ارسال هدية مالية لها عبر التحويلات المصرفية أو ايداعها في حسابها المصرفي لتقوم بشراء الهدية التي تناسبها.

وتذكروا ان الاحتفال بعيد الأم مناسبة لتقديم الشكر والامتنان والتقدير لكل الامهات، فلا تبخل بالمعايدة على كل الأمهات المحيطات بك في هذا اليوم فلعلك تشعر أحدهن بالسعادة والطمأنينة خاصة إذا لم يكن أولادها بالقرب منها في هذا الوقت.