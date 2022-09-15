6 حقائق حول مهنتك لا يجب أن تكذب بشأنها هناك أشياء معينة في حياتك المهنية يميل عقلك دون وعي إلى الشعور بالراحة حيالها. للأسف ، لا يمكن للمرء أن يتأمل حياته المهنية إلا كثيرًا. وعندما يشعر المرء بعدم الارتياح تجاه جوانب معينة من حياته المهنية ، فإنه يميل إلى الكذب بشأن هذه الأشياء. لكن الكذب لن يوصلك حتى الآن.

إليك بعض حقائق حياتك المهنية التي لا يجب أن تكذب بشأنها بأي ثمن.

6 حقائق حول مهنتك لا يجب أن تكذب بشأنها

1. المال يمنحك السعادة

إذا كنت تكسب أقل وتحاول إقناع نفسك بأن المال لا يشتري لك السعادة ، فقد تكون مخطئًا في جوانب معينة. يمنحك المال الثروة والفرص لتعيش حياة أفضل. يمكنك شراء أي شيء تريده ولا تتردد.

6 حقائق حول مهنتك لا يجب أن تكذب بشأنها

2. عدد قليل جداً من المدراء يهتمون

ليس كل مدير لديه دراية بشأن رفاهية موظفيه. الرؤساء مشغولون على أي حال بجداول عملهم المحمومة ، لذا لا يتوفر لديهم سوى القليل من الوقت لرعاية أهدافك الشخصية في نهاية اليوم. يريدون منك أن تكون مكتفيًا ذاتيًا بمساعدة توجيهاتهم من حين لآخر.

6 حقائق حول مهنتك لا يجب أن تكذب بشأنها

3. الولاء للشركة

إن التعهد بالولاء لشركة ليس قرارًا حكيمًا في حياتك المهنية. يجب عليك تغيير وظيفتك عندما تتاح لك الفرص للحصول على منصب أو راتب أفضل. يجب ألا تلتزم بعملك إذا لم يمنحك أي مجال للنمو أو فرص أفضل.

6 حقائق حول مهنتك لا يجب أن تكذب بشأنها

4. تغيير حياتك المهنية أمر مخيف للغاية

قد يكون إجراء تغيير مهني أمرًا مخيفًا وغير مريح بشكل لا يصدق. سوف تتعرف على بيئة عمل جديدة حيث سيكون هناك زملاء جدد وطبيعة عمل مختلفة. قد تشعر بالحرج حيال الاستقرار ولكنك تثق في أنها خطوة جيدة لحياتك المهنية.

6 حقائق حول مهنتك لا يجب أن تكذب بشأنها

5. الكذب بشأن شغفك لن يوصلك إلى أي مكان

يميل الكثير من الناس إلى الكذب بشأن شغفهم لأنهم غير متأكدين مما هو شغفهم حقًا. لإثارة إعجاب الناس ، يخترع الكثيرون شغف وهمياً حتى لا يعتبرهم الآخرون أقل من ذلك. من الجيد ألا يكون لديك شغف ولكن لا تكذب أمام الآخرين لمجرد أن يكون لديك مكانة.

6 حقائق حول مهنتك لا يجب أن تكذب بشأنها

6. عدد الساعات التي تعملها لا يحدد مقدار عملك

إذا كنت تعمل لساعات أقل وتغادر المكتب ، فغالبًا ما تستمع إلى التهكم من زملائك أو رئيسك في العمل. في الواقع ، عدد ساعات العمل لا يحدد مقدار عملك. في الواقع ، الأشخاص الذين يغادرون المكتب لاحقًا هم كسالى لأنهم لا يستطيعون إنهاء عملهم في الوقت المحدد.

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