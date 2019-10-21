6 صفات إيجابية لمولود برج العقرب 

هناك تفاصيل كثيرة في شخصية كل منّا، فلكل شخص مميزات وعيوب وصفات يتمتع بها وأمور يحبها وأمور يكرهها، ولا شك أن الأبراج لها دور في التأثير على هذه التفاصيل، فالتاريخ الذي تولد به يحدد البرج الذي تنتمي إليه، وبالتالي يجعلك تتمتع بصفات معينة، وإذا كنت من مواليد الفترة ما بين 23 أكتوبر و21 نوفمبر، فأنت تنتمي لبرج العقرب، وهو أحد الأبراج المائية، ويحكمه كوكبيّ بلوتو والمريخ، واللون الذي يعبّر عنه هو الأحمر، أمّا نقاط قوة برج العقرب، فهي الشجاعة، والعاطفة، والعند، والإخلاص بالصداقة، أمّا نقاط ضعفه فهي الغيرة وعدم الثقة، وأكثر ما يحبه مولود برج العقرب هو البحث عن الحقيقة والشغف الكبير، والحفاظ على الأصدقاء القدامى، وأكثر ما يكرهه فهو خيانة الأمانة وكشف الأسرار، كما يكره الأشخاص السلبيين.

مولود العقرب عاطفي للغاية، وهو حازم وحاسم في الكثير من الأمور، وهو أيضاً قائد ناجح ويستطيع التعامل مع مختلف المواقف، كما أنه يبحث دائماً عن الحقائق، وميزته أنه يمكن ائتمانه على الأسرار، فهو لا يفضح السرّ أبداً، كما يعرف مولود العقرب بسلوكه الهادئ ومظهره الغامض، وقد يبدو أكبر سناً من عمره الحقيقي، وهو أيضاً شخص مخلص، ويكره الخيانة والغدر، ويمتلك الكثير من الأصدقاء، ويتميز بقدرته على التكيّف والتعامل مع سلوكيات الأشخاص المختلفة.

ويتمتّع مولود برج العقرب بصفات إيجابية في شخصيته تميزه عن الآخرين، وأهمها:

1- إذا قرر مولود العقرب شيئاً ما، فإنه سيعطيه تركيزه الكامل، ولن يصرف النظر عنه.

2- مولود العقرب شجاع، ولا يتهرّب من المواقف الصعبة.

3- يتمتّع مواليد هذا البرج بالنضج، وهم أيضاً عاطفيون ومبهجون، وشخصياتهم مثيرة للاهتمام بالنسبة لغيرهم.

4- يمكن أن يؤتمن مولود العقرب على الأسرار، فهو جدير بالثقة، ويقف إلى جانب أصدقائه في شتى المواقف.

5- من مميزات مولود برج العقرب أنّه طموح جداً، ويحب أن يضع أمامه أهدافاً كبيرةً ويسعى لتحقيقها.

6- يستطيع مولود العقرب أن يتّخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، فهو يتمتّع بحدس، وسرعة بديهة، وقدرة على التعامل مع الآخرين.

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