البوابة – هل تعرضت مؤخراً لمشكلة البقع على الأثاث في ظل وجود الأطفال في البيت أو تكرار زيارات الضيوف يمكن أن تتلوث قطع الأثاث وتظهر البقع المختلفة على السجاد والأرائك والستائر وباقي الأنسجة والأقمشة في البيت. اليوم سنتعلم طرق ذكية لإزالة البقع عن الأثاث.

6 طرق ذكية لإزالة البقع عن قطع الأثاث والأقمشة

تصرف بسرعة. كلما أسرعت في معالجة البقع ، كان من الأسهل إزالتها. حدد نوع البقعة. تتطلب البقع المختلفة حلول تنظيف مختلفة. اختبر محلول التنظيف في منطقة غير ظاهرة أولاً. سيساعدك هذا على التأكد من أن المحلول لا يضر بأثاثك. كن لطيفاً. لا تفرك البقعة ، فقد يؤدي ذلك إلى انتشارها. نشف، لا تمسح. يساعد التنشيف على امتصاص البقعة دون انتشارها. نظف أي رطوبة زائدة. قد يؤدي ترك الرطوبة إلى نمو العفن أو الرطوبة.



فيما يلي بعض الطرق المحددة لإزالة البقع لأنواع البقع الشائعة:



الحبر: امسح أكبر قدر ممكن من الحبر بقطعة قماش نظيفة. ثم ضع كمية صغيرة من الكحول على كرة قطنية وامسحي البقعة. اشطف المنطقة بالماء وجففها بقطعة قماش نظيفة.

النبيذ الأحمر: امسح أكبر قدر ممكن من النبيذ بقطعة قماش نظيفة. ثم اخلط مقادير متساوية من الخل الأبيض والماء وضع المحلول على البقعة بإسفنجة. امسح المنطقة حتى تختفي البقعة.

الشحوم: رش البقعة بنشا الذرة أو صودا الخبز لامتصاص الشحوم. اترك المسحوق لبضع دقائق ، ثم قم بتنظيفه بالمكنسة الكهربائية. امسح المنطقة بقطعة قماش مبللة لإزالة أي بقايا مسحوق.

بقع الحيوانات الأليفة: امسح أكبر قدر ممكن من البول أو البراز بقطعة قماش نظيفة. ثم اخلط مقدارًا من الخل الأبيض مع مقدارين من الماء وضع المحلول على البقعة بإسفنجة. امسح المنطقة حتى تختفي البقعة. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية إزالة البقعة ، فمن الأفضل دائمًا استشارة منظف أثاث متخصص.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية لإزالة البقع من الأثاث: