6 طرق سهلة لتحويل غرفة نومك إلى مكان مريح للأعصاب

لم يشهد أي منا وضعًا مثل هذا من قبل - جائحة عالمية حبستنا داخل منازلنا. وبسبب عدم قدرتنا على مقابلة أحبائنا ، فإن القلق المستمر وتراكم العمل المكتبي مع العمل المنزلي جعل مستويات القلق لدينا تصل إلى أعلى مستوياته.

ولكن لا تدع القلق يقتلك..لمساعدتك على التأقلم مع الوضع الحالي وجعل منزلك مكانًا أفضل ، نقدم لك ست خطوات سهلة يمكنك من خلالها تحويل غرفة نومك إلى منطقة هادئة ومريحة للاعصاب.

نظف غرفة نومك

نظرًا لأنك تعمل من المنزل وربما تعمل في بعض الأيام وأنت مسترخ على سريرك ، فإن غرفة نومك تكون فوضوية مثل روتين حياتك خلال اليوم وتتغير فقط قبل موعد النوم. الخطوة الأولى هي إبقائها خالية من الفوضى. المساحات الواسعة والمنظمة والنظيفة تعني عقلاً أكثر تنظيماً. يمكنك تخزين كل الأشياء التي تحتاجها في صندوق وإبقائها بعيدًا عن نظرك.

أضف بعض النباتات

وماذا إذا لم تتمكن من الخروج ، ادخل النباتات إلى الداخل. النباتات لها تأثير مهدئ ويمكن أن تساعد أيضًا في تحسين جودة الهواء الداخلي. حفظ بعض النباتات في الغرفة يمكن أن يمنح عينيك بعض الراحة بعد العمل لساعات طويلة على الكمبيوتر المحمول. إذا لم يكن لديك أي نباتات داخلية صغيرة ، يمكنك تجربة زراعة بعض بذور الأعشاب العطرية في مطبخك. تحتاج إلى إنبات هذه البذور في قطعة قطن مبللة ثم نقلها إلى اصيص صغير حيث يمكن أن تنمو.

إضاءة شموع بالزيت العطري

العطر الجيد يمكن أن يساعد في تهدئتك. أضف بعض الزيت العطري الذي تختاره. قم بإشعال هذه الشموع في المنزل للتخلص من الطاقة السلبية والروائح القديمة.

قم بتغيير ملاءة السرير والستائر بشكل متكرر

لا تستخدم مفارش عليها الكثير من المطبوعات فهي تشتت البصر وتجعلك تشعر بالقلق. استخدام مفارش ذات لون واحد أو متدرج فقط في غرفة النوم. لخلق هذا الجو الدافئ والمريح ، يمكنك حتى تغيير ستائر غرفتك.

استمع للموسيقى التأملية المهدئة

يمكن أن يساعد تشغيل بعض الموسيقى بعد يوم طويل من العمل على الاسترخاء والهدوء. قم بتشغيل بعض موسيقى الآلات الهادئة في غرفتك التي تم تجديدها مؤخرًا وستشعر بالدهشة. يمكنك أيضًا تجربة بعض التطبيقات التأملية للحصول على أفضل موسيقى لتهدئتها.

وأخيراً تأكد من دخول النور الطبيعي الى غرفتك خلال النهار عن طريق فتح النوافذ وتجديد هواء وطاقة الغرفة.