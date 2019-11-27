6 طرق طبيعية لعلاج حروق داخل الفم

تعلمون جميعًا ذلك الشعور عند تناول رشفة من القهوة الساخنة أو لقمة من البيتزا الساخنة بالجبن الذائب – ثم ينتهي بك الأمر بحرق سقف فمك. هذه المشكلة شائعة تمامًا وقد واجهنا جميعًا عواقب عدم الصبر. قد يؤدي الإحساس بالوخز في الفم إلى صعوبة تناول أي شيء ويمكن أن يسبب عدم الراحة أثناء التحدث.

الأنسجة داخل الفم حساسة للغاية ويمكن أن تحترق بسهولة عن طريق الأطعمة والمشروبات الساخنة. تناول الأطعمة المقلية بالزيت والدهون والسوائل الأخرى الحارة لفترة طويلة جدًا قبل أن يبرد يمكن أن يحرق الجلد الرقيق في فمك.

وفيما يلي ست طرق طبيعية لعلاج الحرق في المنزل:

الماء البارد

أول ما يجب عليك فعله إذا كنت قد حرقت فمك عن طريق الخطأ هو شرب الماء البارد. وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، إذا تعرض أحد الأشخاص للحروق ، فعليهم غمر المنطقة بالماء البارد على الفور لمدة 10 دقائق.

عندما تحرق سقف فمك، يجب عليك ملء فمك بالماء البارد أو وضع مكعب من الجليد في فمك لفترة من الوقت.

العسل

قد يكون تناول شيء حلو مثل العسل مفيدًا عندما تحرق فمك. يغلف العسل الحرق ويبقيه رطبًا. تحتوي المواد الغذائية الحلوة واللزجة على خصائص مضادة للميكروبات تقتل الكائنات الحية الدقيقة الضارة وتسرع عملية الشفاء.

الحليب او اللبن

تناول اللبن الزبادي أو شرب الحليب البارد يمكن أن يخفف من ألم الفم. لبن الزبادي أو الحليب يضع طبقة على الجلد المحروق يمنعه من التهيج والحكة. كما أنها تساعد على الحفاظ على رطوبة الحرق وتساعد في عملية الشفاء.

النعناع

يحتوي النعناع على الميثانول ، مما يقلل من الإحساس بالحرقة في فمك. النعنع غني بخصائص مضادة للجراثيم ، والنعناع أيضا يقلل من خطر العدوى. يمكنك وضع معجون أسنان بالنعناع على سطح لسانك أو يمكنك مضغ العلكة بالنعناع للراحة.

التنفس من خلال فمك

هذه هي أبسط طريقة لتهدئة اللسان المحترق. ضع لسانك خارجاً وتنفس من فمك. الهواء البارد سوف يوفر لك بعض الراحة.

زيت فيتامين هـ

فيتامين E يهدئ اللسان المحترق ويساعد في عملية الشفاء. يمكنك تناول كبسولة Vitamin E عن طريق تطبيق الزيت على سطح لسانك. هذا سوف يوفر لك الإغاثة الفورية ويساعد في تجديد الأنسجة.

ما يجب تجنبه

بصرف النظر عن اتباع هذه العلاجات المنزلية البسيطة ، يجب عليك تجنب بعض المواد الغذائية التي يمكن أن تهيج الجلد.

تجنب الأطعمة الساخنة والمالحة والمقرمشة

تجنب الكحوليات ومنتجات التبغ

تجنب المنتجات مع القرفة

شرب الكثير من السوائل

تجنب الأطعمة الحمضية مثل الطماطم وعصير البرتقال.

النتيجة:

حروق سقف الحلق تشفى في الغالب تلقائيًا بعد أسبوع. ولكن إذا لم تلاحظ أي تحسن بعد 10 أيام ، فقم بزيارة طبيبك. أيضا ، كن حذرا أثناء تناول الطعام الساخن في المرة القادمة