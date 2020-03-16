6 طرق لإبقاء الأطفال مشغولين أثناء الحجر الصحي

نظرًا لانتشار مخاوف فيروس COVID-19 الحالي ، ومع إغلاق معظم المدارس حول العالم. يتم عزل العديد من الآباء والأمهات مع أطفالهم. وبالطبع فان أكبر كابوس لكل أم وأب هو إبقاء الأطفال داخل المنزل. قد يكون من الصعب الاستمرار في البحث عن وظائف جديدة لأطفالك عندما تكون محصوراً بين أربعة جدران في منزلك. فيما يلي 6 طرق يمكنك من خلالها إبقاء طفلك مستمتعاً في الحجر الصحي وسط مخاوف انتشار فيروس الكورونا الجديد.

الألغاز

تعد الألغاز طريقة جيدة لإبقاء طفلك مشغولاً. كما انها لعبة مفيدة للأطفال والكبار على حد سواء وتساعد في التطور المعرفي وقدرات حل المشكلات وتعزيز الذاكرة.. يمكنك أنت وطفلك قضاء ساعات في إكمال إحدى الألغاز المكونة من 1000 قطعة.

الفن والرسم

يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بالقيام بالحرف اليدوية والفنون عندما يكونون في الحجر الصحي. قم بشراء بعض الإمدادات الفنية وقطع الورق لإبقاء طفلك مشغولًا حتى أثناء العمل من المنزل. سيساعد طفلك على تطوير عقل إبداعي. وبمجرد انتهاء الحجر الصحي ، يمكنك الحصول على عمل فني رائع من صنع يديك.

كتب العمل

يمكن استخدام الوقت الذي يقضيه الطفل في الحجر الصحي بطريقة أكاديمية. يمكنك طباعة بعض أوراق العمل من الانترنت لحل مسائل الرياضيات واللغة حسب مستوى طفلك.

تجارب العلوم

السوق مليء بألعاب تجارب العلوم التربوية للأطفال. يمكن لأطفالك قضاء أيامهم في المنزل للقيام ببعض التجارب العلمية الممتعة. فهي تبقيهم مشغولين وتعطيهم فرصة لتعلم شيء جديد. يمكن إجراء الكثير من هذه التجارب العلمية باستخدام الأدوات المنزلية اليومية، دون الحاجة إلى جهد إضافي.

الطبخ

يعد قضاء الوقت في إعداد الوجبات هو أفضل طريقة يمكنك أنت وطفلك من خلالها قضاء الوقت معًا. وهذه هي أفضل طريقة أيضاً لتجربة شيء مختلف للطهي يوميًا. اسمح لأطفالك بطهي أطباقهم المفضلة. اكتشفوا وصفات جديدة وجربوها للاستمتاع بالطهي.

قراءة الكتب

هذا هو الوقت المناسب لجعل طفلك يعتادون على القراءة. اقرأ كتابًا لهم كل يوم. سيساعدهم ذلك على تطوير مفرداتهم ومهاراتهم اللغوية. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، امنحهم هدفًا للقراءة خلال الأسابيع التي يكونون فيها في المنزل وشجعهم على إكمالها.