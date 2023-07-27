البوابة - يعتبر لبن الزبادي من المكونات الأساسية للعديد من الوصفات الشهية والصحية، يحتوي اللبن على البروبيوتيك، وهي بكتيريا حية مفيدة لصحة الأمعاء. يمكن أن تساعد البروبيوتيك في تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. كما يعتبر الزبادي مصدرًا جيدًا للبروتين ، مما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الطعام. يمكن أن يساعد البروتين أيضًا في تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك ويساعدك على إنقاص الوزن.

6 طرق لاستخدام لبن الزبادي في وصفات منعشة



1. بارفيه الزبادي اليوناني: وجبة فطور أو وجبة خفيفة سريعة وسهلة مليئة بالبروتين والمواد المغذية. لصنعه ، ضع طبقة من الزبادي اليوناني ، والجرانولا ، والفواكه ، والمكسرات في كوب أو برطمان. يمكنك تخصيص المكونات حسب رغبتك.

2. غموس الزبادي: بديل صحي ولذيذ لغموس الزبادي الذي تشتريه من المتجر. لتحضيرها ، ما عليك سوى الجمع بين الزبادي اليوناني والأعشاب والتوابل المفضلة لديك والقليل من زيت الزيتون. قدمها مع الخضار أو الخبز العربي أو البسكويت.

3. تتبيلة الزبادي: هذه تتبيلة كريمية ولذيذة ومثالية للسلطات واللفائف والسندويشات. لتحضيرها ، ما عليك سوى الجمع بين الزبادي اليوناني والأعشاب والتوابل المفضلة لديك والقليل من عصير الليمون أو الخل.

4. عصير الزبادي: هذه طريقة سريعة وسهلة للحصول على جرعتك اليومية من الفاكهة والخضروات. لتحضيرها ، ببساطة امزج الزبادي اليوناني مع الفواكه المفضلة لديك والقليل من الحليب أو الماء. يمكنك أيضًا إضافة مسحوق البروتين أو الشوفان للحصول على مغذيات إضافية.

5. فطائر الزبادي: وهي فطائر رقيقة ولذيذة مصنوعة من الزبادي اليوناني بدلاً من الحليب. إنها طريقة رائعة لبدء يومك أو الاستمتاع كوجبة خفيفة.

6. تتبيلة الزبادي: هذا تتبيلة صحية ولذيذة ومثالية للدجاج أو السمك أو التوفو. لتحضيرها ، ما عليك سوى مزج الزبادي اليوناني والأعشاب والتوابل المفضلة لديك والقليل من زيت الزيتون. انقع اللحم أو التوفو لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الطهي.



هذه مجرد أفكار قليلة لتبدأ بها. هناك احتمالات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر باستخدام الزبادي في الوصفات. لذا كن مبدعًا وجرب نكهات ومكونات مختلفة.

اقرأ أيضاً:

وصفات شهية باستخدام البرقوق الطازج

