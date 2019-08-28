6 طرق لتوسيع العينين بالمكياج.. تعرفي عليها!

إذا كنتِ من ذوات العينين الصغيرتين وترغبين بتوسيعهما، يمكنكِ فعل ذلك بقليل من حيل المكياج لتكبير العينين، كل ما عليكِ فعله هو اتباع الخطوات التالية لتكبير العينين بالمكياج

1- اخفي الهالات السوداء بكونسيلر أفتح من لون بشرتكِ بدرجة مضيء

من المعروف أنّ الألوان الغامقة تأكل من المساحة حيث تحل، لذلك على سبيل المثال تعمد بعذ النساء إلى ارتداء الأسود لإخفاء الوزن الزائد والعكس صحيح، هذه القاعدة تسير على المكياج أيضاً لذا فإنّ أي لون داكن حول العين سيجعلها تبدو أصغر لذلك قومي بإستخدام الكونسيلر المضيء لإخفاء الهالات السوداء بدرجة أفتح قليلاً من لون بشرتك.

2- إستخدمي الأبيض في الزوايا الداخلية للعين

واحدة من أساسيات توسيع العين بالمكياج هو إستخدام اللون الأبيض في الزوايا الداخلية للعين، أما الألوان الداكنة فإجعليها بالمناطق المجعدة أعلى العين.

3- طي الرموش إلى الأعلى وتكثيفها بالماسكرا

إهتمي جيداً بتكثيف رموشك، فهذه الخطوة هامة للحصول على عينين أوسع .. لأن طيها لأعلى يزيد من مساحة العين، إستخدمي الآلة المخصصة لطي الرموش وعند الحصول على الطلة المطلوبة إذهبي للخطوة التالية.

4- طبقي الماسكرا على الرموش السفلية

لا تهملي وضع الماسكرا على الرموش السفلية، فهي لا تقل أهمية عن الرموش العلوية، ولكن تكون كثافتها أقل قليلاً، ومن الأفضل استخدام الماسكرا ذات اللون البني الداكن بدلا من الماسكرا السوداء.

5- طبّقي الأيلاينر الداكن

كلما كان محدد العين داكناً كلما برزت الرموش، وهي خطوة هامة تساعد في إظهار العين أكثر وسعاً، لابد ألا يكون هناك لون يفصل بين الماسكرا والأيلاينر الداكن.

6- لا تهملي المحدد أسفل العين أيضاً

سواء إستخدمتي الآيلاينر السائل أو القلم أوي أي نوع فلابد أن تطبقيه أسفل العين أيضاً، فمن المهم وجود خط بسيط أسفل العين يمكن تمديده بأداة القطن الخاصة بالأذن.

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