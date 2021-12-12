6 عادات مالية يجب على كل امرأة تبنيها إن امتلاك مدخراتك الخاصة أمر مهم للغاية خاصة إذا كنت امرأة. يجب أن تعرفي كيفية ادخار واستثمار الأموال حتى يكون لديك دائمًا شيء ليوم سيء.

فيما يلي 6 عادات تتبناها جميع النساء المستقلات حتى لا ينكسرن أبدًا:

6 عادات مالية يجب على كل امرأة تبنيها

1. التقليل من استخدام بطاقة الائتمان

استخدمي بطاقة الفيزا بدلا من بطاقة المدينة أينما يمكنك حتى يكون لديك فكرة فورية عن مقدار الأموال المتبقية في حسابك.

2. لا تضيعي الوقت

توقفي عن التـأخير، قومي بوضع 10% من معاشك الشهري جانبا كادخار، ضعي المزيد اذا امكن ذلك، اليوم وليس غداً.

3. التسوق الاندفاعي

إذا كنتِ تنغمسين في التسوق المندفع ، فقد حان الوقت للتحكم في ذلك. إنه يعطي فقط سعادة مؤقتة ولكن التأثير في حسابك البنكي سيبقى. قومي بعمل قائمة بكل ما تحتاجين اليه حقًا والتزمي به. إذا كنتِ بحاجة حقاً لبعض العلاجات بالتسوق ، فتوجهي إلى أسواق الجملة والاسعار المنخفضة.

6 عادات مالية يجب على كل امرأة تبنيها

4. الاستثمار

مهما كان الراتب الذي تحصلين عليه ، احتفظي بمبلغ لأغراض الاستثمار. إذا كنت مهتمة بالذهب ، قومي بمتابعة المتاجر أو المراكز الخاصة بالذهب ثم قومي بشراء القطع المميزة التي تعتبر استثمار.

5. الميزانية

ضعي ميزانية أسبوعية أو شهرية والتزمي بها. قومي بإدارة جميع نفقاتك في حدود تلك الميزانية. اكتبي كل شيء حتى تعرفي إلى أين تذهب أموالك وما الذي تنفقينه عليها.

6. صندوق الطوارئ

تأكدي من أن لديك صندوق طوارئ. حتى عندما تمنحك إحدى الخالات هدية مالية، فبدلاً من استخدام هذه الأموال ، اجعليها جزءًا من صندوق الطوارئ الخاص بك.

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