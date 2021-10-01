6 عادات يجب عليك التخلي عنها إذا كانت معدتك خالية

يسهم نظامنا الغذائي في تشكيل حالتنا الصحية سواء بالسلب أو بالإيجاب فكل شئ تتناوله له تأثير نافع أو ضار على الجسم.

ونقلاً عن "موقع حلوة"، أن هناك عادات غذائية يجب ان نتوقف عنها وخاصًة إذا كانت معدتنا فارغة بسبب أضرارها الخطيرة:

تناول الأدوية:

لا يجب أن نتناول الأدوية مثل الأسبرين والباراسيتامول وغيرها من الأدوية المضادة للالتهابات على معدة فارغة لأن ذلك يقلل من فاعليتها بالإضافة لتسببها في مشاكل صحية عديدة مثل نزيف المعدة، لذلك من الأفضل شرب الحليب او الماء قبل تناول أي دواء.

شرب القهوة:

تحفز القهوة وخاصة منزوعة الكافيين من إنتاج الحمض الذي يسبب حرقة المعدة والمشاكل الهضمية الأخرى وتناول القهوة على معدة خالية يؤدي لنقص عنصر السيروتونين في الجسم الأمر الذي يصيب الإنسان بالإكتئاب، لذلك يجب تناول القهوة مع بعض الحليب أو الكريمة لأن الدهون الموجودة في الحليب من شأنها تقليل الأثار السلبية.

مضغ العلكة:

يؤدي مضغ العلكة على معدة فارغة لإنتاج حمض يدمر بطانة المعدة ويصيبها بإلتهابات حادة، لذلك تجنبي مضغ العلكة لأكثر من 10 دقائق وتناولي العلكة التي تحتوي على مواد تحلية طبيعية أقل ضرراً من تلك التي تحتوي على سكر أو سيكلامات أو أسبارتام.

الذهاب للسرير:

لا تذهبِ للنوم ومعدتك خالية فإنخفاض مستويات الجلوكوز تسبب النوم المتقطع والارق لذلك من الأفضل أن تتناولي منتجات الألبان قبل النوم التي تحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم.

ممارسة التمارين الرياضية:

من الإعتقادات الخاطئة أن ممارسة التمارين الرياضية على معدة فارغة يحرق المزيد من السعرات الحرارية ولكن في الواقع هذا الامر لا يؤدي لفقدان الدهون والعضلات لذلك يُنصح بتناول وجبة خفيفة قبل ممارسة التمرينات الرياضية لان النشاط البدني يحفز إنتاج عصير المعدة والذي يضر بالمعدة إذا كانت فارغة.

شرب العصائر الحمضية:

الحمض والإلياف الصعبة في العصائر الحمضية مثل عصير البرتقال والليمون والجريب فروت والتمر الهندي تُسبب تهيج المعدة وخاصة المعدة الحساسة لذلك من الأفضل تخفيف تلك العصائر بكمية كبيرة من الماء حتى لا تسبب إلتهابات المعدة.

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