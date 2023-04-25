البوابة - إن التقرب إلى الله، الأجر العظيم تعتبر من أهم فضائل صوم ستة أيام من شوال، وفيما يلي أهم 6 فوائد صحية لمن يصوم ستة أيام من شوال:

يعتبر أجر صيام ستة أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان المبارك مثل أجر صيام الدهر كله كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف:"مَنْ صامَ رمضانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ ستًّا مِنْ شوَّالٍ، كانَ كصيامِ الدَّهْرِ" [رواه مسلم].

6 فوائد صحية لمن يصوم ستة أيام من شوال

إن صوم ستة أيام من شوال ينقي الدم من داخل خلايا الجسم ويساهم في توازن سوائل الجسم أيضاً ويزود الإنسان بطاقة كبيرة، ونشاط زائد، كما يقوي مناعته.

صوم ستة أيام من شوال يخلص الجسم من السموم الضارة وفضلاته، ويساعد جسمه على أن يبقى سليماً ومعافى من الأمراض.

صوم ستة أيام من شوال تولد كريات دم بيضاء جديدة لوقاية جسم الإنسان من الأمراض المختلفة، إنَّ صيام يوم واحد يولد كريات بيضاء كافية لوقاية الجسم لمدة عشرة أيام.

صوم ستة أيام من شوال التعود على النظام الغذائي العادي ينقل صيام هذه الأيام الجسم من نظام رمضان الغذائي إلى النظام الغذائي الطبيعي بطريقة صحية، وبالتالي تفادي مشاكل الهضم، حيث يتعود الجسم خلال شهر رمضان المبارك على تناول وجبتين في اليوم، هما: الإفطار، والسحور، أما عملية الانتقال إلى الغذاء الذي يضم ثلاث وجبات فتسبّب حدوث بعض الاضطرابات الهضمية عند الإنسان.

صوم ستة أيام من شوال لاستعادة نشاط الجهاز الهضمي، تعدُّ هذه الأيام فرصة كبيرة للجهاز الهضمي لاستعادة نشاطه السابق، حيث يساعد صيامها على إفراز العصارة الهضمية بطريقة سليمة.

صوم ستة أيام من شوال لإزالة نفخة البطن، يساعد الصيام على إزالة نفخة البطن، ويمنح الجسم فرصة كبيرة لحرق السكر، والدهون المتراكمة التي تم تناولها بكثرة في فترة أيام العيد، كما يساعد على التحكم في نوعية الطعام التي يحصل عليها الإنسان.

فوائد دينية لمن يصوم ستة أيام من شوال

مغفرة الذنوب

أجر صيام الدهر

إكمال النقص الذي حصل في الفرض

قبول الصيام

أدعية شهر شوال

أدعية شهر شوال لتحقيق الأمنيات المستحيلة

أدعية شهر شوال

اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه ، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرا مما كنا فيه يا رب العالمين.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم. اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ.

اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْت الْحيُّ الَّذي لاَ تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُونَ.

اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم.

اللهم أنر قلوبنا بالقرآن واجعل صدورنا مضيئة بذكرك يا رب العالمين ووفقنا لطاعتك وعبادتك كما ينبغي.

دعاء شهر شوال مستجاب

اللهم يا رب تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم. اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ.

اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه ، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرا مما كنا فيه يا رب العالمين.

اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْت الْحيُّ الَّذي لاَ تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُونَ.

اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم.

اللهم يا رب أنر قلوبنا بالقرآن واجعل صدورنا مضيئة بذكرك يا رب العالمين ووفقنا لطاعتك وعبادتك كما ينبغي.

فوائد دينية لصيام ستة أيام من شوال