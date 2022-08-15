6 مؤشرات على انك على وشك الحصول على ترقية لا شك أن الحصول على ترقية في مكان العمل هو حلم لكل موظف. ولكن للأسف يتم تضمين الكثير من سياسات المكتب الداخلية والمشاكل والمحسوبية ، من أجل الحصول على ترقية. على الرغم من العمل الجاد والالتزام بالمواعيد وتحمل المسؤوليات ، يتم تجاهل العديد من الموظفين. ومع ذلك ، في بعض الأحيان عندما تكون هناك ترقية للموظفين، يفشل الكثيرون في التعرف على العلامات التي تدل على أنهم قد يحصلون على ترقية. بالنسبة إلى جميع الموظفين الدؤوبين المتحمسين ، إليك بعض المؤشرات الدقيقة التي تشير الى انك على وشك الحصول على ترقية.

6 مؤشرات على انك على وشك الحصول على ترقية

الدعوة لحضور المزيد من الاجتماعات الهامة

هل تتم دعوتك فجأة إلى اجتماعات لم يُطلب منك الانضمام إليها من قبل؟ هناك احتمالات ، أنك على قائمة الترقية. عندما يطلب منك أحد المدراء الانضمام إلى الاجتماعات لفهم العمل بطريقة أكثر تعقيدًا ، فإنهم يريدون منك المشاركة في العملية أكثر.

6 مؤشرات على انك على وشك الحصول على ترقية

زيادة حجم العمل

يعد الحصول على المزيد من المشاريع والمسؤوليات علامة على أن الإدارة تفكر في اعطائك دور أكبر. عندما تحصل على مزيد من العمل، فأن رئيسك في العمل يريد أن يرى كيف يمكنك التعامل مع العمل بطريقة هادئة.

6 مؤشرات على انك على وشك الحصول على ترقية

توجيه موظف جديد

إذا تم تكليفك بمسؤولية توجيه موظف جديد في مكان العمل ، فهناك فرص كبيرة بأنه يتم اختيارك لمنصب قيادي. طريقة إرشاد الموظف الجديد تقول الكثير عن أسلوبك القيادي المحتمل.

6 مؤشرات على انك على وشك الحصول على ترقية

تقييمات الأداء الجيدة

إذا كنت قد تجاوزت توقعات رئيسك في العمل وحصلت على تقييمات إيجابية حول أدائك ، فقد يكون خطاب الترقية الخاص بك قيد الإعداد! سيبدأ رئيسك بالتأكيد في تقدير عملك وأدائك إذا كان يفكر في ترقية.

6 مؤشرات على انك على وشك الحصول على ترقية

الاطلاع على إعلانات الوظائف الداخلية

إذا تم إرسال إعلانات الوظائف الداخلية إليك مباشرةً أو تمت التوصية بك لبعض هذه الوظائف ، فقد تكون محظوظًا! فهي مؤشر على رغبة الإدارة في ترقيتك.

6 مؤشرات على انك على وشك الحصول على ترقية

مهارات اتصال ممتازة

إذا كنت موظفًا لديه القدرة على وضع حلول مسبقة للمشكلات ، والتواصل مع الاستراتيجيات والتحدث بسهولة مع الزملاء والرؤساء ، فقد يتم اعتبارك للترقية. تعد المهارات المذكورة أعلاه جزءًا ضروريًا من كونك قائدًا ، لذلك إذا كنت تتفوق بالفعل في هذه المهارات ، فقد تحصل على ترقية قريبًا.

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