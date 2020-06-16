6 مثبطات طبيعية للشهية تساعد على خسارة الوزن

اذا كنت تتبع نظاماً غذائياً للأكل فلا شك أنك تقوم أحيانا بتناول وجبات صغيرة غير صحية بين الوجبات الرئيسة وهو خطأ شائع يرتكبه الكثير من مراقبي الوزن. يمكنك أن تكون حذرًا بشأن استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم ، ولكن تلك الوجبات الصغيرة بين مواعيد الاكل يمكن أن تخرب هدفك بفقدان الوزن بسهولة. الطريقة الصحيحة للبقاء على المسار الصحيح هي تناول الأطعمة الغنية بالألياف ، والتي تحافظ على الشبع لفترة أطول من الوقت. حتى إذا شعرت بالجوع ، جرب بعض الأطعمة المثبطة للجوع.

كبت الجوع يحد من جوعك ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام. فيما يلي 6 مثبطات طبيعية للجوع يمكنك ادخالها في نظامك الغذائي للبقاء على المسار الصحيح:

الحلبة

الحلبة عشب ينتمي إلى عائلة البقوليات. ومن المعروف أيضا أن البذور الصفراء الصغيرة ، التي تستخدم على نطاق واسع في بعض الوصفات الغذائية معروفة بخصائصها الطبية. تحتوي البذور على 45% من الألياف ، وهي في الغالب غير قابلة للذوبان. تبطئ الألياف من عملية امتصاص الكربوهيدرات والدهون في الجسم ، مما يحافظ على امتلاء جسمك لفترة أطول. يعتبر وجود بذور الحلبة مفيدًا في خفض ضغط الدم.

كيفية الحصول عليها: يمكنك مضغ ملعقة واحدة من هذه البذور مباشرة مرتين في اليوم أو نقع ملعقة صغيرة من البذور في كوب من الماء طوال الليل وشربها في الصباح.

مستخلص الشاي الأخضر

مستخلص الشاي الأخضر هو موقد ممتاز للدهون ومثبط للشهية. يحتوي على مركبين رئيسيين ، مما يساعد في عملية فقدان الوزن - الكافيين والكاتيكين. تشير الدراسات إلى أن الكاتيكين يساعد أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ، وهو أمر حاسم عندما تهدف إلى التخلص من الكيلوغرامات.

كيف تحصل عليه: تناول 200-250 مل من الشاي الأخضر مرتين يوميًا للحصول على نتائج فعالة.

اللوز

تعتبر المكسرات دائمًا وجبات خفيفة ممتازة للحد من آلام الجوع بعد الظهر. لكن اللوز على وجه التحديد يجب أن يكون خيارك المفضل عندما تريد تجنب الإفراط في تناول الطعام. اللوز غني بالألياف ، وهو مصدر غني بمضادات الأكسدة ، وفيتامين E ، والمغنيسيوم ، مما يساعد على قمع آلام الجوع المفاجئة.

كيف تحصل عليه: تناول حفنة من اللوز عندما تشعر بالجوع.

الزنجبيل

كلنا نحب نكهة الزنجبيل اللاذعة، لكن هذا الجذر له بعض الخصائص الطبية المدهشة. إنه يحفز الجهاز الهضمي ، ويمكن أن يخفف من الغثيان ويمكنه أيضًا قمع شهيتك. وفقًا لدراسة صغيرة نشرت عام 2012 ، شعر الرجال الذين تناولوا الزنجبيل في وجبة الإفطار بالشبع لمدة 3 ساعات على الأقل بعد وجبتهم.

كيف تحصل عليه: يمكنك تناول شاي الزنجبيل أو حتى تناول مكملات الزنجبيل بعد استشارة الطبيب.

شاي المتة

شاي "يربا متة" هو عشب وطني مصدره أمريكا الجنوبية. غالبا ما يستخدم لصنع مشروب يسمى متة. يشتهر المشروب بخصائصه التي تحفز الطاقة وتقمع الشهية. يبطئ عملية إفراغ المعدة ، مما يمنعك من الاسراف في الأكل.

كيف تحصل عليه: يمكنك تناول شاي يربا متة على شكل مسحوق أو تناول مكملات غذائية مرتين يوميًا.

القهوة

نظرًا لارتفاع نسبة الكافيين ، لا تعتبر القهوة مفيدة للصحة. ولكن عندما نتحدث عن فقدان الوزن يمكن أن يكون مفيدًا جدًا. القهوة تقلل من شهيتك وتزيد من حرق السعرات الحرارية وتفكك الدهون. كل هذه الأشياء يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة التخلص من الكيلوغرامات. ولكن بالقهوة ، نعني القهوة السادة، وليست القهوة العادية الغنية بالسكر والحليب أو الكريمة

كيف تحصل عليه: تناول 200-250 مل من القهوة مرتين يوميًا.