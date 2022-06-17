6 من منتجات الألبان المنخفضة بشكل طبيعي في اللاكتوز

غالبًا ما يتجنب الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز تناول منتجات الألبان في محاولة لتجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها أو غير المريحة، ومع ذلك، ليست كل منتجات الألبان غنية باللاكتوز، وإذا كنت لا تتحمل اللاكتوز، فقد تكون بعض الأطعمة أكثر أمانًا مما تعتقد.

ما هو عدم تحمل اللاكتوز ؟

عدم تحمل اللاكتوز مشكلة هضمية شائعة جدًا، وفي الواقع، يؤثر على حوالي 75٪ من سكان العالم. ومن المثير للاهتمام، أنه الأكثر انتشارًا في آسيا وأمريكا الجنوبية، ولكنه أقل شيوعًا في أجزاء من العالم الغربي، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، وفقًا لبحث في عام 2012.

بدون اللاكتاز، يمكن أن يمر اللاكتوز عبر الأمعاء غير المهضومة ويسبب أعراضًا غير سارة، بما في ذلك الغثيان، الألم، الغازات، الانتفاخ، والإسهال.

ويمكن أن يؤدي الخوف من ظهور هذه الأعراض إلى تجنب الأشخاص المصابين بهذه الحالة الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز، مثل منتجات الألبان، ومع ذلك، هذا ليس ضروريًا دائمًا، حيث لا تحتوي جميع منتجات الألبان على ما يكفي من اللاكتوز لإحداث مشاكل للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل.

منتجات الألبان المنخفضة بشكل طبيعي في اللاكتوز

الزبدة

الزبدة هي منتج ألبان غني بالدهون يتم تصنيعه عن طريق تموج الكريمة أو الحليب للفصل بين الدهون الصلبة والمكونات السائلة، والمنتج النهائي هو حوالي 80٪ من الدهون، حيث تتم إزالة الجزء السائل من الحليب، الذي يحتوي على جميع اللاكتوز، أثناء المعالجة.

وهذا يعني أن محتوى اللاكتوز من الزبدة منخفض حقًا، وفي الواقع، (100 جرام) من الزبدة تحتوي على 0.1 جرام فقط من اللاكتوز، لذلك من غير المرجح أن تسبب المستويات المنخفضة هذه مشاكل، حتى لو كان لديك عدم تحمل.

الجبن الصلب

يتم صنع الجبن عن طريق إضافة البكتيريا أو الحمض إلى الحليب ثم فصل خثارة الجبن التي تتشكل من مصل اللبن، ونظرًا لوجود اللاكتوز في الحليب في مصل اللبن، تتم إزالة الكثير منه عند صنع الجبن، ومع ذلك، يمكن أن تختلف الكمية الموجودة في الجبن، والجبن الذي يحتوي على أقل كميات هو الأطول عمراً.

وذلك لأن البكتيريا الموجودة في الجبن قادرة على تكسير بعض اللاكتوز المتبقي، مما يقلل من محتواها، وكلما طال عمر الجبن، كلما زاد عدد اللاكتوز الذي تستطيع البكتيريا الموجودة التخلص منه، وهذا يعني أن الجبن الصلب غالبًا ما يكون منخفضًا جدًا في اللاكتوز.

والجبن المنخفض في اللاكتوز يشمل البارميزان والسويسري والجبن الشيدر، وغالبًا ما يمكن تحمل أجزاء معتدلة من هذه الأجبان من قبل الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

زبادي البروبيوتيك

غالبًا ما يجد الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أن هضم الزبادي أسهل بكثير من الحليب، وهذا لأن معظم الزبادي يحتوي على بكتيريا حية يمكن أن تساعد في تكسير اللاكتوز، لذلك فإن جسمك لديه القليل لمعالجته بمفرده.

على سبيل المثال، اقترحت إحدى الدراسات المدرجة في مراجعة عام 2014 أوراق حول هضم اللاكتوز عند تناول الزبادي، واحتفظت المسالك الهضمية للأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز بنسبة 60٪ أقل من اللاكتوز غير المهضوم عند تناول الزبادي مقارنة بتناول نفس الكمية من الحليب.

ووفقًا لنفس الدراسة، يسبب الزبادي أيضًا أعراضًا أقل، حيث أبلغ 20٪ فقط من الأشخاص عن ضائقة في الجهاز الهضمي بعد تناول الزبادي، مقارنة بـ 80٪ عانوا بعد شرب الحليب، لذلك من الأفضل البحث عن الزبادي «البروبيوتيك»، والتي تحتوي على مزارع حية من البكتيريا المفيدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الزبادي كامل الدسم ، مثل الزبادي اليوناني، خيارًا أفضل للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وذلك لأن الزبادي كامل الدسم يحتوي على المزيد من الدهون ومصل اللبن المحمّل باللاكتوز أقل من الزبادي قليل الدسم.

مكملات البروتين الخالية من اللاكتوز

قد يكون اختيار مكمل البروتين أمرًا صعبًا بالنسبة لأولئك الذين لا يتحملون اللاكتوز، وعادة ما تصنع مساحيق البروتين من البروتينات الموجودة في مصل اللبن، وهو الجزء السائل المحتوي على اللاكتوز من الحليب، ومع ذلك، يمكن أن تختلف كمية اللاكتوز الموجودة في مساحيق بروتين مصل اللبن، اعتمادًا على كيفية معالجة مصل اللبن، وأفضل خيار للأفراد الحساسين للاكتوز هو عزل مصل اللبن، والذي يحتوي على أدنى مستويات اللاكتوز.

الكفير

الكفير هو مشروب مخمر يتم تصنيعه تقليديًا عن طريق إضافة «حبوب الكفير» إلى حليب البقر، ومثل الزبادي، تحتوي حبوب الكفير على مزارع حية من البكتيريا التي تساعد في تكسير وهضم اللاكتوز في الحليب، وهذا يعني أن الكفير قد يتم تحمله بشكل أفضل من قبل الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، عند تناوله بكميات معتدلة.

الكريمة المكثفة

يتم صنع الكريمة عن طريق التخلص من السائل الدهني الذي يرتفع إلى أعلى الحليب، وكما هو الحال مع الزبدة والزبادي اليوناني، فإن عزل محتوى الدهون في الحليب يزيل جزءًا من العناصر المحتوية على اللاكتوز، ويمكن أن تحتوي الكريمات المختلفة على كميات مختلفة من الدهون، اعتمادًا على نسبة الدهون إلى الحليب في المنتج.

والكريمة الثقيلة هي منتج غني بالدهون يحتوي على حوالي 37٪ من الدهون. هذه نسبة أعلى من نسبة الكريمات الأخرى، كما أنها لا تحتوي على سكر تقريبًا، مما يعني أن محتواها من اللاكتوز منخفض جدًا، وفي الواقع، (15 مل) من الكريمة الثقيلة تحتوي فقط على حوالي 0.5 جرام، لذلك، لا ينبغي أن تسبب لك كميات صغيرة من الكريمة الثقيلة في قهوتك أو مع الحلوى أي مشاكل.

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