6 نصائح لإراحة عينيك في شهر رمضان المبارك

هل تتعرض عيناكِ للإرهاق وظهور الهالات السوداء؟ هل تتناولين الأطعمة الصحية في شهر رمضان المبارك؟

تتعرض عيناك في شهر الصوم إلى العديد من العوامل التي تتسبب في ذبولهما وإرهاقهما وانتفاخ محيطهما جراء السهر إلى موعد السحور ومتابعة المسلسلات الرمضانية إضافة الى الإمساك عن الطعام طيلة النهار.

إليك أهم النصائح لإراحة عينيك في شهر رمضان المبارك والمحافظة على نضارتهما ولمعانهما:

1- عزيزتي حتى تحصلي على عينين أكثر بريقاً وصحة، إحرصي على إغناء فطورك وسحورك بالأطباق المتنوعة من الخضار والفاكهة واللبن.

2- تناولي على الفطور طبقا من سلطة الخضار المنوعة (فتوش) ووجبة من الفاكهة عند السحور (الموز والبرتقال مثلاً أو التفاح والبرتقال).

3- ركّزي في فطورك على المأكولات الغنية بالفيتامين A الذي تحتاجه العينان، هذا الفيتامين موجود بوفرة في الجزر والسبانخ وغيرها، كذلك ركزي على مجموعة الفيتامين B الموجودة في البقول واللحوم الحمراء.

4- ضعي كمادات من شرائح الخيار المثلج فوق جفنيك لحوالي عشر دقائق وذلك لإراحتهما من عناء السهر والتعب، وإزالة الانتفاخ والسواد.

5- إستخدمي كمادات شاي البابونج البارد أو الشاي الأسود فوق جفنيك لحوالي عشر دقائق، فهذا كفيل بإنعاش المنطقة المحيطة بالعينين.

6- إشربي الماء على فترات متقطعة بعد ساعتين ونصف من فطورك لأن الماء يمدنا بالرطوبة والانتعاش ويساعد الجسم على تصريف السموم المتراكمة، ويحسن أداء الكلى ما ينعكس صحة وإشراقا على نظرة العينين.

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