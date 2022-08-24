6 نصائح لبناء أو شراء منزل جديد من فنغ شوي المنزل الملائم فنغ شوي له أهمية حيوية لصحتك وحظك. ما الذي يجب مراعاته في بناء وشراء منزل مواتية في فنغ شوي؟ بالإضافة إلى التوجه الجغرافي ، فإن البيئة الخارجية والتخطيط الداخلي مهمان للغاية أيضًا لأنهم يقررون ما إذا كان المنزل مناسبًا للعيش فيه.

6 نصائح لبناء أو شراء منزل جديد من فنغ شوي

1. اختيار الموقع

الموقع الجيد يفضي إلى التنمية الشاملة. يجب ألا يتم بناء المنزل على حافة التلال أو عند بوابة الوادي أو على جرف أو عند مخرج نهر أو بجانب جسر علوي أو طريق سريع أو في طريق مسدود أو عند تقاطع طريق . أيضًا ، يجب تجنب المكان الذي به حوادث من قبل. لأن المنزل في هذه الأماكن قد يؤدي بسهولة إلى كوارث طبيعية وكوارث من صنع الإنسان ، وأمراض مختلفة ، مما يضر بصحتك.

6 نصائح لبناء أو شراء منزل جديد من فنغ شوي

2. الاتجاه

الاتجاه يقرر طاقة المنزل. الاتجاه الأكثر ميمونًا للمنزل في فنغ شوي هو المواجه للجنوب ، وهو أمر جيد للضوء وامتصاص Qi والوئام العائلي. قد يؤدي سوء التوجيه إلى مرض أسري وأنت تعيش فيه ستشعر بعدم الارتياح ، حتى أن ذريتك قد تتأثر. على سبيل المثال ، إذا كان لديك Yang وعنصر النار ، فإن الجنوب الغربي هو الاتجاه المفضل لأنه من المفيد تقوية المجال المغناطيسي لمنزلك وتجلب لك الثروة الجيدة.

6 نصائح لبناء أو شراء منزل جديد من فنغ شوي

3. البيئة الخارجية

البيئة الخارجية لفنغ شوي تحدد امتصاص Qi الداخلي. على سبيل المثال ، إذا كان المنزل متكئًا على شيء ما في الخلف وكانت الواجهة الأمامية مفتوحة ومشرقة ، فلديها مجال هالة مفيد ؛ إذا كان يميل على مبنى أو قمة ، فإنه يحتوي على مجال هالة أفضل. بدون بناء أو انسداد في الأمام ، يتمتع المنزل بامتصاص Qi مناسب. لا ينبغي أن يكون في محيط المنزل بالطبع مستشفى أو مقبرة. أيضًا ، يجب تجنب عمود المصباح ، وعمود الأسلاك ، وما إلى ذلك أمام بوابتك ، وإلا ستتأثر ثروتك وصحتك.

6 نصائح لبناء أو شراء منزل جديد من فنغ شوي

4. البيئة الداخلية والمدخل الرئيس

يجب أن تولي اهتماما خاصا لبابك الأمامي. عند بناء أو شراء منزل ، يجب أن تلاحظ ما إذا كان الباب الأمامي به محرمات فنغ شوي ، مثل الخروج من الباب على الطريق مباشرة ؛ أو ان يكون في مواجهة مطبخ أو حمام مما قد يؤدي إلى خسائر مالية. يجب ألا يواجه مدخل المنزل بوابة المبنى الرئيسي ويجب ألا يواجه السلم الداخلي المدخل لأن مثل هذا المنزل غير مواتٍ لتجميع الثروة وفقًا لنظرية فنغ شوي الشعبية. يجب ألا يواجه الباب المدخل مباشرة لأنه يضر بأفراد الأسرة والمعيشة. لا ينبغي أن تكون النافذة خارج الردهة لإفراغ تسرب ثروة الأسرة.

6 نصائح لبناء أو شراء منزل جديد من فنغ شوي

5. الشكل العام للمنزل

يجب أن يكون المنزل مربعًا ومنتظمًا ومتماثلًا ومسطحًا. قد يؤدي الشكل المثلث أو المنزل غير المنتظم إلى توتر عقلي. من منظور فنغ شوي الصيني التقليدي ، قد يؤدي هذا النوع من المنازل بسهولة إلى المتاعب ، أي التنافر ، بما في ذلك التنافر مع الأشخاص والأشياء. لذا فإن شكل المنزل العادي مهم جدًا من حيث فنغ شوي.

6 نصائح لبناء أو شراء منزل جديد من فنغ شوي

6. المحرمات

بشكل عام ، يجب أن يبدأ بناء الأساس في يوم سعيد ليس في بداية أو نهاية الشهر. يجب أن يكون اليوم مشمسًا وليس ممطرًا لأن اليوم المشمس يجلب الانسجام بينما يؤدي اليوم الممطر إلى فقدان الثروة . عند وجود امرأة حامل في أسرتك ، يجب عدم بناء منزل مطلقًا ؛ حتى القليل من التجديد يجب تجنبه لأنه من المحرمات التي قد تؤدي إلى الإجهاض . ألا يكون المنزل أعلى من الأبنية المحيطة به. من منظور الواقع ، هذا النوع من المنازل أكثر عرضة للمخاطر ، مثل الحريق والرياح والهجوم الجوي. أيضًا ، هذه المنازل لا تحظى بحماية المبانٍ الشاهقة لحجب جزء من أشعة الشمس ، وبالتالي في حالة اليانغ المفرط التي تسبب نقصًا في الين أو عدم انسجام الين واليانغ مما يؤثر على صحة الأسرة . لا ينبغي أن يكون للمنزل شجرة كبيرة أمامه لأنها تحجب أشعة الشمس وتمتص اليانغ الذي لا يستطيع الدخول إلى المنزل ، مما يجعل المنزل به الكثير من الين. أيضا ، قد تتعرض الشجرة الكبيرة إلى ضربة برق. إذا كنت بحاجة إلى شجرة كبيرة ، يمكنك زراعتها في الشمال الغربي من المنزل لحماية عائلتك. ومع ذلك ، يجب أن تتذكر أنه لا تقطع الشجرة أبدًا في هذا الاتجاه . يجب ألا يكون المنزل أمامه شجرة ميتة ، حتى لو لم تكن كبيرة ، لأن الشجرة الميتة ضارة بالمسنين من حيث فنغ شوي ويجب القضاء عليها . موقع المنزل المنخفض من الامام والمرتفع من الخلف ميمون ، خلاف ذلك مشؤوم لأن أساتذة فنغ شوي يعتقدون أن هذا قد يؤدي إلى علاقة غير منسجمة مع الجيران .

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