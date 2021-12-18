6 نصائح لجعل المداعبة تدوم لفترة أطول المداعبة لا تقل أهمية عن الجماع ولكن لا يستطيع الكثير من الناس التعامل معها بشكل صحيح.

المداعبة - وتسمى أيضًا " الجماع الحسي" - هي أي نشاط جنسي يحدث قبل الجماع. يمكنك التفكير في الأمر كإحماء للحدث الرئيسي ، على الرغم من أن المداعبة لا يجب أن تؤدي دائمًا إلى الجماع. يمكن أن تتضمن المداعبة أشياء مثل التقبيل أو الحضن أو اللمس أو مجرد التحدث.

فوائد المداعبة

يمكن أن يساعد فعل أي شيء مثيرًا جنسيًا المرأة على تسهيل الجماع ، والذي بدوره قد يساعد الرجل في الانتصاب والحفاظ عليه. يقول الدكتور هيربنيك إنه عندما يواجه الرجل صعوبة في بلوغ الذروة ، فقد يجد الأمر أسهل إذا شارك هو وشريكه في المداعبة قبل ممارسة الجنس.

بالنسبة للنساء ، يمكن أن تجعل المداعبة الجنس أكثر متعة. تقول هيربينيك: "عندما ينتفخ جسم المرأة ، تسحب عضلات المهبل الرحم لأعلى قليلاً ، مما يوفر مساحة أكبر في المهبل". هذه العملية ، التي تسمى الخيمة المهبلية ، تخلق مساحة أكبر ، مما يجعل الجنس أكثر متعة. "إذا لم يحدث هذا ، فقد يكون الجنس غير مريح للمرأة ،" يلاحظ هيربينيك.

6 نصائح لجعل المداعبة تدوم لفترة أطول

إليك بعض النصائح والحيل التي ستساعدك على جعل المداعبة تدوم لفترة أطول:

1. اخلعا الملابس ببطء

بدلًا من التسرع والقفز الى السرير مباشرة، قوما بخلع ملابس بعضكما البعض ببطء. المداعبة واللمس كلها تهيئ الجو لمعاشرة أكثر حميمية ولطفاً

2. تدليك الجسم

ضعا في اعتباركما إعطاء بعضكما البعض تدليكًا لطيفًا للجسم. حتى أن الكثيرين يجربون التدليك بالكريمات المعطرة.

3. تحدثا مع بعضكما البعض

بدلاً من الصمت، عبرا عن المشاعر التي تشعران بها أثناء القيام بالمداعبة إلا إذا كان لديكما أطفال أو كبار السن في المنزل. حاولا الهمس لانه اكثر رومانسية.

6 نصائح لجعل المداعبة تدوم لفترة أطول

4. الكلام الجنسي

حاول التحدث بلطف مع بعضكما البعض ولكن دون أن يخلو الامر من بعض الحوار الجنسي المثير.

5. الاتصال بالعين

حافظا على الاتصال بالعين. عندما تتبادلان الاعتراف بالحب ، انظرا في عيون بعضكما البعض لمزيد من الإثارة.

6. المقاطع الجنسية

اذا شعرتما بالفتور أو الخجل يمكنكما مشاهدة بعض المقاطع الرومانسية أو المثيرة من الأفلام التي قد تهيئ الأجواء لليلة ساخنة.

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