6 نصائح لجعل بيتك الجبلي أكثر راحة من الداخل

1- اعتمدي الوسائد الزاهية بلون الزهري الخشبي او الأرائك البيضاء المزدانة برسوم طبيعية أو مطرزة بنقوش أو تطبيعات هندسية. 2- أدخلي إطارات برونزية وضعي صوراً فوتوغرافية للعائلة لإضفاء طابع حميم على المنزل. ولا تترددي في استعراض دفاتر قديمة محبوكة باليد ليسود طابع فنتدج يتقاطع مع الهندسة العصرية للمنزل الجبلي.

3- اعتمدي الشموع العطرية المستوحاة من زهر الليمون واستعيني بزهور برية مثل الأقحوان والـ POPPY FLOWERS الحمراء والبنفسجية وبزهور بيضاء وأعشاب من الحقول لإضفاء جو مريح بعيداً عن التكلف والزهور الباهظة.

4- اعتمدى البساط الموحد على الأرض والكنبات المشغولة بطريقة حرفية والتي تبدو فيها المسامير التي تثبت قطع الكنبة الخشبية.

5- اعتمدي مفرش الطاولة الزهري الفاتح مع غطاء مطبع بالزهور البرية واستعيني بأدوات المائدة من صحون واكواب مطبعة بالنقوش نفسها مع شوك وملاعق فضية.

6- استعيني بمفارش للسرير بيضاء بسيطة وبأغطية زهرية او خضراء موحدة. دعي النباتات تنمو في قلب منزلك وحتى في الحمام ولا تترددي في اختيار بانيو الحمام من وحي بداية القرن العشرين الماضي مع ارجل من الذهب او القصدير او البرونز حتى.

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