البوابة - إذا كنت تشعر بعدم التقدير في العمل فهذه مشكلة مزعجة للغاية، بعض الموظفين محظوظون جدًا للحصول على مستحقاتهم ، حيث يتم رؤية عملهم وتقديره حتى لو لم يفعلوا الكثير وقد يرتكبون نفس الأخطاء التي ترتكبها.

6 نصائح هامة إذا كنت تشعر بعدم التقدير في العمل

ومع ذلك ، هناك الكثير من المواقف المؤسفة حيث يشعر الموظف بعدم التقدير في مكان العمل. إذا كنت ترغب في إيصال هذه المشكلة إلى مديرك في العمل مع اقتراب وقت التقييم ، فإليك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها مع بعض النصائح.

6 نصائح هامة إذا كنت تشعر بعدم التقدير في العمل

1. خطط لمحادثتك

إذا كنت تشعر بعدم التقدير وبأن عملك لا يحصل على التقييم المناسب، فقم بطلب اجتماع مع المدير، ولكن قبل ذلك قم بتسجيل الحالات التي شعرت فيها بالظلم. أيضًا ، قم بعمل قائمة بالنقاط التي تريد أن تقولها أو تناقشها مع مديرك في العمل حتى تعرف ما عليك قوله بدلاً من أن تكون عشوائياً عندما يطرح رئيسك أسئلة.

2. كن واضحاً بشأن مطالبك

في العديد من المواقف ، ينسى الموظفون ما يريدونه حقًا من رئيسهم أو لا يوضحون متطلباتهم ، وهذا ليس سوى سبب آخر يجعل مديرك اقل اهتماماً بما تقدمه. إذا كنت تريد أن يشارك زملاء العمل المهام معك أو تريد تقليل عدد الاجتماعات التي تستنزف وقتك أو تشعر أن ما تقوم به من عمل ومجهود لا يحصل على ما يكفي من التقدير مقارنة مع الآخرين فيجب ان تكون واضحاً عند طرح هذه المواضيع.

3. قم بطرح الحلول الممكنة

إذا كان لديك بعض الحلول للمشكلات التي تواجهها ، فاستعد لها واقترحها اثناء الاجتماع. دع مديرك يعرف أنك لست في حالة شكوى، بل تقوم أيضاً بالبحث عن حلول وتقديم اقتراحات قد تساعد في حل المشكلة.

4. اختر الوقت المناسب

عندما تتواصل مع مديرك في العمل بشأن مشاكلك ، تأكد من أنه في حالة مزاجية جيدة. سيكون الأمر في صالحك أكثر إذا ذهبت إليه مباشرة بعد أن تنجز مهمة تم تكليفك بها أو مشروع تم التعامل معه بنجاح مؤخرًا.

5. لا تتشاجر أو تجادل

حافظ على أجواء إيجابية عندما تتحدث إلى رئيسك في العمل ولا تجادل بصوت مرتفع. اللغة الإيجابية أمر لا بد منه ، وأثناء طرح مشاكلك ، ركز على ما يمكنك فعله ، وليس ما لا يمكنك فعله.

6. لا تكن عاطفيًا

سواء شعرت بأن كلام مديرك غير منطقي أو تصرف بعدم اكتراث معك، لا يتم اتهامك بشيء غير حقيقي أثناء المناقشة ، لا تنفعل ولا تنسى ضبط النفس. حتى أن بعض الناس يبدئون في البكاء عندما يكونون غاضبين ، لذلك يجب الانتباه إلى ذلك.

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