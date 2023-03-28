البوابة - يمكن أن يكون شراء أريكة تجربة مربكة. الأرائك كبيرة ومكلفة ، ويمكن أن يكون الاستثمار في واحدة التزامًا كبيرًا. خبراء التصميم والديكور الداخلي يقدمون لك أفضل النصائح قبل شراء أريكة جديدة.

6 نصائح هامة قبل شراء أريكة جديدة

نصائح الخبراء قبل شراء أثاث المنزل

1. فكري بالمساحة المتوفرة لديك

لا تشتري أريكة أو صوفا لمجرد أنك تعتقدين أنها تبدو جميلة في المتجر. ضعي في اعتبارك التصميم الكامل للمساحة التي ستشترين القطعة من أجلها. يجب أن يبدو كل شيء في الغرفة - الأثاث والاكسسوار والإضاءة – متناسقين معًا. في بعض المتاجر ، من المحتمل أن تختاري أريكة تم وضعها بعناية وبشكل ممتع مع قطع أخرى لأن المظهر بالكامل جذاب ، لذا ضعي في اعتبارك مساحتك الخاصة مع الاريكة وحدها.

2. تأكدي من أن الأريكة مريحة

بعض الارائك جميلة ولكنها ليست مريحة. من الضروري أن تعرفي ما المواد التي صنعت منها الأريكة وما هو خلف قماش التنجيد الجميل. رغوة البولي يوريثان هي المادة الأكثر استخدامًا في الأرائك ، وتتراوح كثافة الإسفنج من 28 إلى 52. الأريكة المريحة تكون صلبة جدًا وعادة ما يكون سمكها بين 32 إلى 45. الكثافة العالية للرغوة تعني جودة أفضل لأنها تتمتع بهيكل خلوي قوي ، مما يعني أيضًا أن الأريكة ستدوم لفترة أطول.

3. فكري في الحجم والشكل

معظم الأرائك مستطيلة الشكل ، ولكن اليوم ، هناك العديد من الخيارات المتاحة – مثل الأشكال البيضاوية والهلالية. بالإضافة الى الأرائك على شكل حرف L ، ولكن ما إذا كانت تناسب المكان فهذا أمر يعتمد على حجم الغرفة.

من المهم التحقق من المكان الذي تريدين وضع الأريكة فيه لتحديد الشكل. تذكري أيضًا التحقق من الحجم الصحيح؛ لا تشتري أريكة كبيرة جدًا بالنسبة للمساحة أو صغيرة جدًا في الغرفة. يجب أن تحتوي الأريكة أيضًا على مساحة للحركة، لذا يُنصح باختيار أو تخصيص الأريكة وفقًا لأبعاد مساحتك.

ضعي في اعتبارك ارتفاع الأريكة أيضًا، لا سيما في سياق المكان الذي سيتم وضعها فيه. على سبيل المثال ، إذا كان سيتم وضعها مقابل الحائط، فلا ينبغي أن يعيق ميزات مثل الأرفف أو اللوحات الفنية. تأكدي أيضًا من أن أريكتك لا تبدو "عالية" جدًا بالمقارنة مع باقي الأثاث.

4. اختيار اللون المناسب

إذا كنت تريدين أريكة كبيرة الحجم ، يمكنك اختيار الألوان الزاهية مثل الأزرق أو الأصفر أو الألوان المحايدة مثل البيج أو الرمادي أو الكريمي التي تزيد من حجم القطعة. ولكن تأكدي من انسجام هذا اللون مع الديكور الموجود في الغرفة. بالنسبة للأرائك الصغيرة ، يمكنك اختيار تصاميم جديدة حتى تبدو الاريكة عصرية وكبيرة.

5. اختيار القماش المثالي

أثناء اختيار أقمشة التنجيد ، ننصحك باختيار الأقمشة القطنية والبولي المختلطة التي يسهل الاعتناء بها وذات المتانة العالية. تأكدي من أن قماش الأريكة قادر على التعامل مع الاهتراء والتلف والبقع ويجب أن تستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات على الأقل. تجنبي الأقمشة الرقيقة أو ذات الخيوط الكثيرة. إضافة بعض الوسائد ستجعل الأريكة تبدو أكثر جاذبية.

6. اختيار أريكة مرتفعة عن الأرض

قد تبدو الأريكة العريضة من الأسفل أجمل ولكنها اصعب من ناحية التنظيف، لذلك اختاري أرائك ذات أرجل ومساحة خالية في الجزء السفلي حيث سيساعد ذلك في الحفاظ على نظافة الأرضية أسفل الأريكة ويعطي الغرفة إحساسًا بالمساحة. اختاري أرجلًا خشبية أو مطلية بالذهب لإضافة بعض الجاذبية إلى المكان!

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