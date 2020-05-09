6 نصائح هامة للتعامل مع الخلافات الزوجية

قد تتسبب العصبية وسرعة اتخاذ القرار في تفاقم العديد من المشكلات الزوجية البسيطة، فتتحول مع الوقت إلى مشاكل أكبر تؤدي إلى انكسار التواصل النفسي والروحي بين الزوجين وربما تؤدي في نهاية المطاف الى الانفصال.
يقول الخبراء بأن الصمت والامتناع عن النقاش ليس حلاً سليماً فهي فكرة غير مجدية، فعند حدوث مشكلة أو غضب من أحد الطرفين يجب عليكما النقاش بكل هدوء والتوصل لحل المشكلة فالصمت أحياناً يزيد من المشكلة ومن الترسبات داخل الطرفين.
- اختارا الوقت المناسب للنقاش والكلام حول أي مشكلة تؤرقكما ولا تؤجلا مناقشة مشكلة حدثت حتى حدوث مشكلة أخرى.
- لا تتشاجرا أو تتناقشا في أمور مهمة أمام الأطفال ولا تسمحا لأصواتكما أن تصل إليهم مهما كان.
- الصدق في المشاعر يسهل عليكما النقاش والتفاهم والوصول لحلول سليمة.
- لا تعمما فلا يجب أن تتكلما أثناء النقاش بصيغة "أنتَ دائماً هكذا"، أنتَ لا تحبني أبداً، أنت لا تهتم بما أقوله، فتلك العبارات سلبية للغاية لكما أنتما الاثنان ولا تؤدي في نهاية المطاف سوى إلى تفاقم المشكلة.
- اسمحا لبعضكما البعض بالخصوصية والحرية، ليكن لكل منكما أنشطته الخاصة وأصدقائه فهذا ينمي ثقة كل منكما بنفسه.
- حاولا الابتعاد قليلاً عن بعضكما البعض كالذهاب في رحلة مع أسرتكِ أو هو مع أصدقائه، فهذا يزيد من الشوق ومن تعلقكما ببعضكما البعض.