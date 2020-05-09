6 نصائح هامة للتعامل مع الخلافات الزوجية

قد تتسبب العصبية وسرعة اتخاذ القرار في تفاقم العديد من المشكلات الزوجية البسيطة، فتتحول مع الوقت إلى مشاكل أكبر تؤدي إلى انكسار التواصل النفسي والروحي بين الزوجين وربما تؤدي في نهاية المطاف الى الانفصال.

يقول الخبراء بأن الصمت والامتناع عن النقاش ليس حلاً سليماً فهي فكرة غير مجدية، فعند حدوث مشكلة أو غضب من أحد الطرفين يجب عليكما النقاش بكل هدوء والتوصل لحل المشكلة فالصمت أحياناً يزيد من المشكلة ومن الترسبات داخل الطرفين.