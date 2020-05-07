6 نصائح هامة للحفاظ على وزن صحي خلال شهر رمضان

في شهر رمضان تزداد شهيتنا لتناول الاطباق المتنوعة والمختلفة وخصوصا الحلويات مما يعني زيادة بالسعرات الحرارية التي تزيد من الوزن. ولتتمكني من الحفاظ على وزنك في شهر رمضان ننصحك باتباع هذه النصائح الهامة:

المياه

ينصح الكثير من أطباء التغذية بتناول كميات مناسبة من المياه على وجبتي الفطور والسحور وذلك لتغذية الجسم بالمياه التي يفتقدها طوال فترة الصوم وللحماية من اكتساب سعرات حرارية تزيد الوزن عند تناول كمية كبيرة من الطعام، فالمياه تعزز من الشعور بالشبع وتقلل من الرغبة في تناول كمية كبيرة من الطعام.

الفواكه

تناول الفواكه على وجبتي الفطور والسحور كبديل طبيعي عن الحلويات أمر ينصح به الكثير من أخصائيي التغذية لتجنب زيادة الوزن في شهر رمضان، وذلك لاحتواء الحلويات على نسبة أكبر من السعرات الحرارية التي تعمل على زيادة الوزن.

الكافيين

إدمان المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين قد يكون سببًا لزيادة الوزن في شهر رمضان، لذلك استبدلي الشاي والقهوة بتناول الشاي الأخضر لقدرته على حرق الدهون وتخفيض الوزن.

كميات الطعام

احرصي على تحديد كمية مناسبة وكافية لتناولها على وجبتي السحور والفطور حتى لا تقومي بتناول كمية أكبر من حاجتك فيزداد وزن جسمك.

الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية خلال شعر رمضان في وقت مناسب أمر يساعد كثيرًا في تجنب زيادة الوزن وذلك لفعالية ممارسة التمارين الرياضية على حرق دهون الجسم والتخلص من الوزن الزائد.

النوم

احرصي على عدم تناول وجبة السحور ثم التوجه إلى غرفتك للنوم، فهذا الأمر يزيد من وزن الجسم بسرعة وذلك لتحويل السعرات الحرارية المتوفرة في الطعام إلى دهون مخزنة في الجسم، فالمعدة تستريح من مهمة الهضم أثناء نومك.