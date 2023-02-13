6 نصائح هام قبل البحث عن وظيفة جديدة في 2023 إذا لم تكن راضيًا عن حياتك المهنية ، فلم يفت الأوان أبدًا لتجربة شيء جديد. يجب ألا تلجأ أبدًا إلى عيش حياة مهنية غير سعيدة لمجرد أنه يبدو من الصعب تغيير مهنتك. عام 2023 هو العام الذي يتوق الناس للذهاب إليه ويحشدون الشجاعة من أجل تغيير مهنتهم. ولكن لكي يحدث ذلك ، يحتاج المحترف إلى القيام بأشياء معينة من أجل اختراق السوق الذي يريد الدخول إليه ، بثقة واجتهاد ومعرفة. فيما يلي بعض النصائح التي تشتد الحاجة إليها لتغيير المهن في عام 2023.

6 نصائح هام قبل البحث عن وظيفة جديدة في 2023

ابحث في المجال الجديد

البحث مهم جدًا لفهم واكتساب المعرفة حول المجال الجديد الذي أنت على وشك الدخول فيه. تعرف على المهنة بشكل عام ومتطلبات الوظيفة والمهارات والمؤهلات اللازمة التي تحتاجها ، حتى يتم قبولك في الوظيفة.

شبكة معارف جديدة

تعد شبكات المعارف إحدى أفضل الطرق لاكتساب المعرفة والتعرف على أشخاص محتملين ومفيدين يمكنهم المساعدة في بناء حياتك المهنية الجديدة. تواصل مع محترفين في المجال الذي تريده واحضر الجلسات وورش العمل لبناء شبكة معارف.

قم بتحديث سيرتك الذاتية

إذا كنت تستخدم سيرتك الذاتية القديمة في كل مكان فلن تكون ذات فائدة كبيرة. أنشئ سيرة ذاتية محدثة ولا تنس تحديث ملفك الشخصي على مواقع البحث عن عمل لأن ذلك سيساعد مسؤولي التوظيف على تقييم ملفك الشخصي المهني. أكِّد على مهاراتك وخبراتك القابلة للتحويل وصمم سيرتك الذاتية لتناسب المجال الجديد.

اكتساب الخبرة ذات الصلة

ضع في اعتبارك أخذ دورات أو الحصول على شهادات أو التطوع في مجالك الجديد لبناء مهاراتك واكتساب المعرفة. ستساعدك الدورات في الحصول على المعرفة الأساسية المطلوبة التي تحتاجها للدخول في مجالك الجديد.

التحلي بالمرونة

يجب أن يكون لديك عقل مرن عندما يتعلق الأمر بدخول مجال جديد. كن منفتحًا على البدء من مستوى مبتدئ أو منصب منخفض الأجر في مجالك الجديد. سيساعدك هذا على اكتساب الخبرة والارتقاء بمرور الوقت.

كن واثقا

كن مثابرًا وآمن بنفسك وبقدراتك. هذا هو أحد أهم الأشياء التي تحتاجها إذا كنت تفكر في تغيير مهنتك. استمر في التواصل والتعلم والبحث بنشاط عن الفرص في مجالك الجديد. لا تتوقف عند الإخفاقات لأنها ستقودك في النهاية إلى النجاح.

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